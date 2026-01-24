Rầm rộ thông tin biệt thự Tóc Tiên – Touliver từng chung sống được rao bán gần 70 tỷ

Tóc Tiên - Touliver từng là cặp đôi được ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Tuy nhiên, sau 6 năm chung sống cả hai đã đường ai nấy đi. Chia sẻ về quyết định này, Tóc Tiên cho biết: “Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định, sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi khép lại vai trò vợ chồng để trở về làm những người bạn, anh em và đồng nghiệp”.

Trước khi rạn nứt, Tóc Tiên và Touliver sống chung trong ngôi biệt thự bề thế ở Quận 2, TP.HCM. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin căn nhà rộng hơn 200m2 này đang được rao bán với giá gần 70 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin căn biệt thự này bị rao bán.

Vào tháng 7/2025, netizen từng xôn xao khi căn nhà này được bán với giá khoảng 24,6 tỷ. Tuy nhiên, đây được xác định là thông tin không chính xác, chiêu trò lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để thu hút sự quan tâm. Khi liên hệ với người rao bán, phía mua chỉ nhận được bộ hình ảnh không liên quan đến căn biệt thự nói trên. Bên cạnh đó, địa chỉ được cung cấp để xem nhà trực tiếp cũng không trùng khớp với nơi ở của Tóc Tiên và Touliver.

Hình ảnh căn biệt thự mà Tóc Tiên - Touliver từng chung sống bất ngờ được rao bán nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Căn hộ này gây xôn xao khi được giao bán với giá gần 70 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver chính thức đường ai nấy đi sau 10 năm chung sống. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 7/2025 vừa qua, vợ chồng Tóc Tiên vẫn cùng nhau sinh sống tại căn biệt thự ở phường Cát Lái, TP.HCM. Sau khi kết thúc sự kiện vào đêm muộn, cô được ekip đưa về căn biệt thự riêng.

Ít lâu sau đó, cặp đôi còn bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại một quán ăn. Cả hai diện trang phục đơn giản với gam màu đen chủ đạo. Dù đeo khẩu trang che kín gương mặt, Tóc Tiên vẫn dễ dàng được nhận ra nhờ vóc dáng cùng kiểu tóc quen thuộc. Đáng chú ý, khi đứng trước cửa quán, Touliver có cử chỉ thân mật khi nhẹ nhàng vòng tay ôm eo vợ.

Tóc Tiên - Touliver vẫn cùng sinh sống tại biệt thự này vào tháng 7/2025. Nguồn: Đi soi sao đi

Cặp đôi còn bị bắt gặp đi ăn chung, có hành động tình cảm. Ảnh: Đi soi sao đi

Trong tâm thư xác nhận ly hôn, Tóc Tiên nói rõ lý do cho đến bây giờ mới có lời xác nhận chính thức. Cô bộc bạch: "Từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Tiên luôn tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống.

Như mọi người cũng biết, dù là trước đây hay bây giờ, Tiên và anh Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn sao khi cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm yêu mến - điều mà chúng tôi luôn trân trọng biết ơn.

Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung - hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân".