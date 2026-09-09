Đại công trường xây dựng cầu Ngọc Hồi, kết nối Hà Nội - Hưng Yên đang rầm rộ thi công ngày đêm. Các hạng mục được gấp rút triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027. Khi đưa vào khai thác, cây cầu sẽ mở thêm một trục kết nối quan trọng ở phía Nam Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5 và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô.
Cầu Ngọc Hồi là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, giữ vai trò kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5. Cầu Ngọc Hồi cũng nằm trong tuyến quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Theo thiết kế, cầu Ngọc Hồi rộng 30m, gồm 4 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp.
Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng 38,3m, đáp ứng 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu dẫn dài khoảng 6,58km, trong đó đoạn qua địa phận Hà Nội dài khoảng 5,4 km, đoạn qua Hưng Yên 2,1 km. Trong ảnh: Công nhân đang khẩn trương đổ bê tông, hoàn thiện các trụ cầu.
Được biết, nhà thầu chia thành 18 mũi thi công trải đều toàn tuyến.
Ghi nhận ngày 8-9, công nhân của nhà thầu đang tích cực triển khai nhiều hạng mục trên công trường như đan thép dầm và thi công các hạng mục kết cấu cầu.
Anh Nguyễn Văn Nam (công nhân thi công cầu Ngọc Hồi) cho biết: “Đây là công trình trọng điểm nên bất kì ngày nắng hay mưa, chúng tôi vẫn duy trì công việc. Mặt bằng đã được bàn giao sạch, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi đẩy nhanh tiến độ thi công.”
“Quá trình triển khai chúng tôi luôn thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động”, anh Nam chia sẻ thêm.
Giữa cái nắng nóng như đổ lửa chiều 8-9, trên công trường cầu Ngọc Hồi, công nhân vẫn miệt mài khoan cọc nhồi, hạ những khung thép xuống các hố khoan, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công.
Công nhân hàn gia cố rầm thép trước khi đổ bê tông trụ cầu
Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, duy trì thi công liên tục, bảo đảm tiến độ và mục tiêu hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.
Nhiều phiến dầm cầu cạn tại địa bàn xã Bát Tràng đã được nhà thầu lắp đặt.
Bãi đúc dầm lớn phục vụ thi công nhịp cầu cạn cầu Ngọc Hồi.
Được biết, đến cuối tháng 8-2026, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính, thi công 1.902/2.315 cọc cầu dẫn và đúc 257/2.165 phiến dầm Super T.
Tại khu vực xã Thanh Trì, nhiều trụ cầu dẫn đã hoàn thành, nhà thầu đang tích cực triển khai các trụ cầu còn lại.
Sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5 giúp tăng cường kết nối với tỉnh Hưng Yên.
Qua đó đồng bộ các tuyến giao thông hướng tâm gồm: Trục đô thị Mê Linh, Tây Thăng Long, Đại lộ Thăng Long, đường Lê Văn Lương, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cùng Quốc lộ 32, Quốc lộ 6 và Quốc lộ 1A.
Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.
Theo
Hà Nội Mới
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