Anh Nguyễn Văn Nam (công nhân thi công cầu Ngọc Hồi) cho biết: “Đây là công trình trọng điểm nên bất kì ngày nắng hay mưa, chúng tôi vẫn duy trì công việc. Mặt bằng đã được bàn giao sạch, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi đẩy nhanh tiến độ thi công.”