Rầm rộ clip diễn viên "Cách em 1 milimet" được bạn trai cũ cầu hôn từ 2 tháng trước?

Đảm nhận vai diễn trong bộ phim giờ vàng Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu, diễn viên Chang Mây nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả với lối diễn xuất tự nhiên. Tuy nhiên tối 9/1, Bắc Vũ - người được cho là bạn trai cũ của Chang Mây viết bài đăng tài tố cô phản bội, quen một lúc nhiều người trong lúc cả hai vẫn đang hẹn hò.

Trước khi nổ ra lùm xùm, Bắc Vũ thường xuyên đăng tải rất nhiều hình ảnh bên Chang Mây trên mạng xã hội. Vào tháng 10/2025, anh từng đăng tải đoạn clip tình tứ thơm má nữ diễn viên sinh năm 2001 ở kênh TikTok cá nhân. Trong clip dài hơn 30 giây còn có khoảnh khắc Bắc Vũ bất ngờ tặng nhẫn cho cô. Chang Mây cười tươi hạnh phúc, chủ động khoe chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.

Theo quan niệm của người Phương Đông, nhẫn cầu hôn được đeo ở ngón giữa của bàn tay trái. Cư dân mạng liền rộ nghi vấn Chang Mây đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai cũ khoảng 2 tháng trước.

Clip Bắc Vũ tặng nhẫn cho Chang Mây đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt. Clip: Bắc Vũ

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn Chang Mây đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai cũ khoảng 2 tháng trước. Ảnh: Bắc Vũ

Bắc Vũ bất ngờ tố Chang Mây có mối quan hệ với nhiều người trong lúc cả hai vẫn còn hẹn hò vào tối 9/1. Ảnh: FBNV

Chúng tôi liên hệ với Chang Mây để làm rõ sự việc, phía đại diện nữ diễn viên cho biết những thông tin đang lan truyền là bịa đặt, mang tính vu khống. Đồng thời, phía Chang Mây khẳng định đã làm việc với luật sư để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Phía diễn viên gen Z phủ nhận thông tin từ Bắc Vũ, cho biết bị bịa đặt và vu khống. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Chang Mây từng công khai hẹn hò với bác sĩ Trần Quang Lâm – gương mặt quen thuộc của chương trình Người Ấy Là Ai mùa 2020. Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu được công chúng chú ý từ tháng 8/2023.

Trong thời gian đầu yêu nhau, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng loạt lời nhắn tình cảm trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, Chang Mây và Trần Quang Lâm dần không còn nhắc đến nhau, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã lặng lẽ chia tay.

Chang Mây sinh năm 2001, từng “gây sốt” mạng xã hội với danh xưng “hot girl mùa thi” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 nhờ vẻ ngoài trong trẻo và nụ cười rạng rỡ. Sau đó, cô từng bước khẳng định tên tuổi khi góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình phát sóng khung giờ vàng như Hương Vị Tình Thân, Mặt Nạ Gương, Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, Món Quà Của Cha…