Bão Bualoi (Opong) hình thành và hướng về Philippines

Theo Cục Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Bualoi (tên tại Philippines là Opong) vào sáng sớm ngày 24/9. Bão hiện đang cách phía đông bắc Mindanao 855 km, mang theo sức gió duy trì tối đa 65 km/h và giật lên tới 80 km/h. Bão đang di chuyển theo hướng tây-tây nam với tốc độ 20 km/h.

PAGASA dự báo bão có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới dữ dội và tiến gần khu vực phía đông Visayas - Nam Luzon. Bão có khả năng đổ bộ vào vùng Bicol vào chiều thứ Sáu, ngày 26/9, sau đó di chuyển qua Nam Luzon vào sáng thứ Bảy, trước khi rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào cuối ngày thứ Bảy hoặc đầu ngày Chủ Nhật.

Mắt bão Ragasa vào ngày 23/9

Mặc dù chưa có tín hiệu gió bão nào được ban bố, nhưng tín hiệu số 1 có thể được nâng lên ở phía đông bắc Mindanao, đông Visayas và vùng Bicol. Mức tín hiệu gió cao nhất có thể lên tới cấp 3.

PAGASA khuyến cáo người dân và các cơ quan chức năng địa phương cần chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo bão Bualoi tại các quốc gia và vùng lãnh thổ

Diễn biến của bão Bualoi đang được các cơ quan khí tượng trong khu vực theo dõi sát sao.

Tại Việt Nam, mặc dù đường đi của bão Bualoi chưa thực sự rõ ràng, nhưng các dự báo sơ bộ cho thấy cơn bão này sẽ di chuyển về phía Việt Nam. Tùy thuộc vào quỹ đạo chính xác, bão có thể gây ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển miền Trung và miền Bắc Việt Nam trong những ngày cuối tháng 9.

Đường đi dự kiến bão Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cục Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận Bualoi là cơn bão nhẹ tại đây, dự kiến sẽ đi qua đảo Luzon và cách Đài Loan một khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi chặt chẽ để kịp thời đưa ra cảnh báo nếu có bất kỳ thay đổi nào về đường đi của bão.

Các nhà phát triển ứng dụng thời tiết Thái Lan cho biết cơn bão Bualoi có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan từ ngày 28-30/9. Điều này cho thấy cơn bão có thể tiến sâu vào đất liền và gây ra mưa lớn ở khu vực này, tương tự như những gì bão Ragasa đã và đang gây ra.

Sự xuất hiện liên tiếp của hai cơn bão Ragasa và Bualoi đang đặt ra những thách thức lớn về thời tiết cho khu vực. Mọi người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo và chủ động các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn.

Nguồn: PhilStar, ETtoday, Nation Thailand