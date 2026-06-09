Rafale nhận ra sức mạnh của Su-35 khi đụng độ trực tiếp

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga được cho là vượt trội hơn Rafale do Pháp sản xuất ở nhiều khía cạnh.

Tạp chí Military Watch (MW) đưa tin, 1 tiêm kích Rafale hạng trung của Pháp và 1 chiếc Su-35 hạng nặng, siêu cơ động của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã chạm trán trên Biển Baltic.

Phân tích kỹ thuật cho thấy máy bay châu Âu không có cơ hội nào khi chiến đấu cơ Nga có radar mạnh hơn nhiều, tầm bắn tên lửa gấp đôi và đặc tính bay vượt trội so với tiêm kích Pháp.

Trước đó vào ngày 5/6, Bộ Tham mưu Liên hợp Lực lượng Vũ trang Pháp công bố đoạn video ghi lại cảnh một máy bay chiến đấu Rafale ghi lại trong tầm nhìn trực tiếp một tiêm kích Su-35 của VKS trên Biển Baltic.

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/6, sau khi chiếc Su-35 cất cánh để hộ tống 5 máy bay khác của Nga, bao gồm 1 máy bay trinh sát và chụp ảnh trên không Antonov An-30, 2 máy bay vận tải, và các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và Su-34.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra không phận Baltic, 2 chiếc Rafale đã cất cánh từ căn cứ không quân Siauliai ở miền Bắc Litva và cùng với các máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển đã chặn bắt 6 phi cơ Nga.

Mặc dù Rafale là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong biên chế của Pháp và dự kiến sẽ vẫn giữ vị trí này cho đến những năm 2050, Su-35 hiện được coi là tiêm kích hiệu quả thứ ba trong biên chế của Nga, sau Su-57 thế hệ thứ năm và MiG-31BM nặng cũng như nhanh hơn nhiều.

Mặc dù có vị thế thấp hơn trong VKS, Su-35 vượt trội Rafale ở hầu hết các đặc tính quan trọng. Hiệu suất của nó ở mọi tốc độ đều vượt trội hơn đáng kể: Máy bay có thể mang tải trọng lớn, bán kính tác chiến xa hơn 50%, ngay cả khi Rafale sử dụng thùng nhiên liệu phụ bên ngoài, nó còn nhanh và cơ động hơn đáng kể.

Động cơ AL-41F-1S là loại mạnh nhất từng được lắp đặt trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư; lực đẩy của chúng tương đương với loại 119 trang bị trên tiêm kích F-22 của Mỹ.

Hơn nữa chúng được trang bị vòi phun ba chiều với điều khiển lực đẩy định hướng, cho phép thực hiện các thao tác nhào lộn phức tạp sau khi bị mất lực nâng, chẳng hạn như động tác "rắn hổ mang" và "nhào lộn".

Mặt khác, động cơ của Rafale bị coi là yếu. Do đó tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng của máy bay rất thấp khi hoạt động với tải trọng chiến đấu, và thậm chí còn thấp hơn khi sử dụng thùng nhiên liệu phụ bên ngoài.

Kích thước của Su-35 cho phép nó được trang bị tên lửa không đối không R-37M, có tầm bắn xa hơn đáng kể, khoảng gấp đôi so với Meteor được trang bị trên Rafale.

Tiêm kích Su-35 là đối thủ lớn của Rafale.

Máy bay chiến đấu Rafale được thiết kế với trọng lượng tương đối nhẹ, ứng dụng giải pháp thiết kế nhằm giảm thiểu chi phí vận hành và yêu cầu bảo trì. Tuy nhiên, tỷ lệ sẵn sàng bay vẫn còn xa mức lý tưởng, cả ở Pháp và các quốc gia khác.

Kích thước nhỏ của máy bay hạn chế khả năng lắp đặt radar, khi ăng-ten chỉ bằng khoảng 1/4 kích thước và 1/3 công suất radar của Su-35. Đặc điểm này mang lại cho máy bay chiến đấu Nga lợi thế đáng kể về khả năng nhận thức tình huống và tác chiến điện tử.

Hơn nữa, radar mảng pha Irbis của Su-35 được gắn trên một đầu cơ khí, cung cấp trường nhìn rộng hơn nhiều so với bất kỳ radar máy bay chiến đấu nào khác đã biết.

Thiết kế trọng lượng nhẹ của Rafale cũng hạn chế đáng kể cả tầm bay và tải trọng, có nghĩa là bất kỳ vũ khí bổ sung hoặc thùng nhiên liệu phụ nào bên ngoài sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến tầm bay và hiệu suất so với các máy bay chiến đấu nặng hơn.

Trong tuần đầu tiên của tháng 4, Rafale được triển khai để tuần tra không phận Baltic. Chúng đến căn cứ không quân Siauliai ở Litva, và vào giữa tháng Tư, chúng chạm trán với các tiêm kích Su-30SM2 của Nga và 1 máy bay trinh sát điện tử Il-20M đi kèm.

Rafale liên tục chạm trán với tiêm kích Nga, chủ yếu là Su-30SM2. Nhiều hệ thống của phi cơ này được phát triển từ nhiều thập kỷ trước, đã trải qua một số nâng cấp, trong khi Su-35 tích hợp các hệ thống nói trên ngay từ đầu, dẫn đến hiệu quả cao hơn, trọng lượng nhẹ hơn, giảm độ phức tạp trong vận hành và hiệu suất tổng thể được cải thiện đôi chút.

Trong khi Su-35, theo như được biết, chưa từng bị đánh bại trong một trận không chiến và đã đạt được nhiều thành công tại chiến trường Ukraine, thì Rafale lần đầu tiên được thử nghiệm trong chiến đấu cường độ cao vào tháng 5/2025.

Khi đó, một chiếc Rafale và một số máy bay khác thuộc biên chế Không quân Ấn Độ đã bị J-10C của Không quân Pakistan bắn hạ. Điều đáng chú ý là cả Su-35 lẫn Rafale đều không được ưa chuộng bên ngoài châu Âu, vì các tiêm kích thế hệ thứ năm của Trung Quốc và Mỹ, như J-20 và F-35 có khả năng vượt trội hơn đáng kể.