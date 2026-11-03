Rafale đã đánh bại Su-35 bằng cách sử dụng hệ thống SPECTRA như thế nào?

Trong câu chuyện về Rafale, liệu hệ thống tác chiến điện tử trên không SPECTRA có thực sự đủ sức đánh bại Su-35, hay cần trợ giúp bên ngoài?

Ethiopia đã thông báo nhận được 12 chiếc Su-35S đầu tiên, có thể là từ những tiêm kích được sản xuất theo hợp đồng với Ai Cập nhưng đã bị hủy vào phút chót.

Bình luận về bối cảnh này, cổng thông tin Defense Arabic đã nhắc lại một trong những cuộc không chiến giả định ở Ai Cập, khi máy bay chiến đấu Rafale đã giành được ưu thế so với Su-35 nhờ sử dụng hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA, điều này có thể là một trong những lý do khiến Ai Cập từ chối nhận tiêm kích Nga.

Cụ thể hơn về mặt kỹ thuật, hệ thống SPECTRA trên máy bay Rafale đã gây nhiễu thành công radar Irbis-E trên Su-35, ngăn cản máy bay Nga thực hiện thành công ngay cả một cuộc tấn công mô phỏng. Ngoài ra, tình trạng kỹ thuật không mấy khả quan của những tiêm kích này so với Rafale cũng là một bất lợi đối với Su-35.

Tiêm kích Su-35 từng thua Rafale trong một cuộc không chiến mô phỏng.

Trước diễn biến trên, trang Defense Express bình luận, thoạt nhìn những điều trên ngay lập tức cho thấy Rafale có ưu thế công nghệ vượt trội so với Su-35. Đặc biệt, SPECTRA là một tổ hợp tác chiến điện tử tích hợp chứ không phải thiết bị gắn ngoài, điều này rất quan trọng bởi Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được Rafale vào năm 2028.

Tuy nhiên, các nguồn tin Ả Rập không cho biết chính xác khi nào những trận chiến mô phỏng này diễn ra (chỉ rõ là trước năm 2021), có bao nhiêu máy bay tham gia và chúng hoạt động ở khoảng cách nào. Điều này khiến việc suy luận không còn chính xác nữa.

Ngoài ra cần lưu ý, Ai Cập có hệ thống tương tự Link 16, cho phép trao đổi dữ liệu nhanh chóng trong khi bay, và cũng sở hữu phi đội phi cơ AWACS gồm 7 chiếc E-2C Hawkeye. Điều này có nghĩa là chúng ta đang nói về một lợi thế công nghệ toàn diện, trong đó thiết bị trên máy bay chỉ là một trong những yếu tố quan trọng.

Do vậy, nếu nói về kỳ vọng của Ukraine đối với tiêm kích Rafale, rõ ràng là chỉ trang bị thiết bị tác chiến điện tử tích hợp thôi sẽ không đủ, dù thiết bị có hoàn hảo đến đâu đi nữa.