Rafale bị bắn hạ từ cự ly 200 km bởi tên lửa PL-15 nội địa của Trung Quốc

Điều này được nêu trong một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), trích dẫn tuyên bố của các quan chức chính phủ Pakistan.

Đáng chú ý là cuộc đụng độ trên không giữa máy bay Pakistan và Ấn Độ trong Chiến dịch Sindoor vào tháng 5 năm 2025 đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc, dù chưa đầy đủ, về khả năng chiến đấu của tiêm kích và tên lửa trong Không Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) so với các mẫu của phương Tây và Nga.

Trong một loạt các cuộc giao tranh tầm xa, ít nhất 1 máy bay chiến đấu Rafale của Ấn Độ đã bị bắn rơi, cũng như 1 chiếc Su-30MKI và có thể là 2 hoặc 3 máy bay khác của nước này. Việc tên lửa bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách xa như vậy là cực kỳ hiếm gặp.

Tiêm kích Rafale của Ấn Độ mang số hiệu BS-001 và một mảnh phần đuôi của nó được tìm thấy vào ngày 8 tháng 5 năm 2025.

Tầm bắn thực tế của tên lửa bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, bao gồm tốc độ và độ cao của máy bay mang, các thông số chuyển động của mục tiêu và hình học dẫn hướng.

Đồng thời, tầm bắn được công bố của phiên bản xuất khẩu tên lửa PL-15E là khoảng 145 km, trong khi cú bắn trúng thực tế, theo dữ liệu hiện có, xảy ra ở cự ly tới 200 km.

Điều này có thể cho thấy Pakistan đã nhận được không phải phiên bản xuất khẩu, mà là phiên bản nội địa của Trung Quốc đối với tên lửa PL-15, với tầm bắn được tuyên bố ở mức 200 - 300 km.

Các ấn phẩm chuyên ngành của Pakistan trước đó đã đưa tin rằng khoảng một tuần trước khi bắt đầu xung đột, Trung Quốc đã gửi cho nước này một lô tên lửa trực tiếp từ kho dự trữ của họ, vốn thuộc diện hạn chế xuất khẩu.

Tên lửa PL-15 ban đầu được phát triển để sử dụng trên các máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc, dẫn đến việc rút ngắn phần vỏ bảo vệ để có thể đặt vừa các khoang bên trong máy bay.

Tên lửa không đối không PL-15E và PL-12AE.

Tên lửa được trang bị đầu dò dẫn đường bằng radar chủ động và kênh trao đổi dữ liệu hai chiều, cho phép máy bay điều chỉnh đường bay của đạn truyền thông tin đo từ xa trở lại máy bay.

Tầm bay xa được đảm bảo nhờ động cơ tên lửa nhiên liệu rắn hai xung, cho phép duy trì năng lượng cao ở giai đoạn cuối của quỹ đạo.