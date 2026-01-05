Ông Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela, Ngoại trưởng Mỹ hé lộ kế hoạch tiếp theo

"Một cái giá rất đắt"

Trong cuộc phỏng vấn với The Atlantic ngày 4.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo đối với nhà lãnh đạo mới của Venezuela, bà Delcy Rodríguez: "Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả một cái giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn ông Maduro".

Phát biểu của ông Trump đánh dấu sự thay đổi trong giọng điệu so với một ngày trước đó, khi ông nói với các phóng viên rằng bà Rodríguez đã có cuộc trò chuyện "lịch sự" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

"Bà ấy hầu như sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để khiến Venezuela vĩ đại trở lại", ông Trump nói với các phóng viên hôm 3.1, "Bà ấy đã có một cuộc trò chuyện dài với Marco, và bà ấy nói: Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông cần".

Bà Rodríguez giữ chức Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Nicolás Maduro. Tòa án Tối cao của nước này đã chỉ định bà ngay lập tức đảm nhận vai trò tổng thống lâm thời sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro.

Kế hoạch tiếp theo của Mỹ

Một lực lượng hải quân lớn của Mỹ vẫn sẽ hiện diện ở vùng Caribe để tiến hành phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4.1 nhấn mạnh rằng Washington không đặt mục tiêu thay đổi chế độ hoàn toàn hay tổ chức bầu cử, mà thay vào đó, "chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá dựa trên những gì họ (các nhà lãnh đạo hiện thời của Venezuela - PV) làm".

Ông Rubio đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn truyền hình vào sáng 4.1 để làm rõ rằng Washington không tìm kiếm sự biến động chính trị.

Nước Mỹ đang chiến đấu chống lại những kẻ buôn ma túy, "chứ không phải tổ chức một cuộc chiến nhằm vào Venezuela", ông Rubio nói trên chương trình Meet the Press của NBC . Ông cho rằng vẫn còn "quá sớm" để bàn đến các cuộc bầu cử mới ở Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ cho hay, áp lực của Mỹ đối với Venezuela sẽ tiếp tục dưới hình thức lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Một lực lượng hải quân lớn của Mỹ vẫn sẽ hiện diện ở vùng Caribe để tiến hành phong tỏa xuất khẩu dầu nhằm "tạo đòn bẩy to lớn đối với những gì sẽ xảy ra tiếp theo".