Radar của hệ thống phòng không S-500 hỏng nặng sau cuộc tấn công bằng UAV?

Các sĩ quan Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) đã phát hiện việc một máy bay không người lái của họ đã bắn trúng radar thuộc hệ thống phòng không S-500 mới nhất của Nga trong cuộc tấn công vào bán đảo Crimea.

Video từ GUR đã được cộng đồng chuyên gia Cyber Flour phân tích. Cần nhắc lại, một ngày trước đó, GUR đã công bố video ghi lại cảnh tấn công các trạm radar trên bán đảo Crimea bằng máy bay không người lái của đơn vị đặc nhiệm Prymary.

"Trong video từ GUR, chúng tôi đã lưu ý đến việc radar 96L6 của hệ thống S-400 bị phá hủy, nhưng sau khi nhìn kỹ thì nhận ra nó không phải 96L6".

"Chúng tôi đã phân tích các dấu hiệu trực quan của vật thể và có thể khẳng định rằng đây là radar 98L6 Yenisei mới nhất, vốn là radar tiêu chuẩn cho hệ thống S-500 Prometheus", thông báo nói rõ.

Radar 96L6E Yenisei được cho là bị máy bay không người lái GUR tấn công phá hủy ở Crimea, được nhận dạng bằng cảm biến Kiberboroshno.

Trạm này đã vượt qua các cuộc kiểm tra cấp nhà nước vào năm 2020 - 2021 và theo các nguồn tin mở, đã được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2021.

Nga tuyên bố radar 96L6E Yenisei được trang bị ăng ten mảng pha chủ động đa phần tử (APAA) với khả năng chống nhiễu cao, cho phép phát hiện và theo dõi các mục tiêu khí động học và đạn đạo ở tầm xa lên đến 600 km và độ cao 100 km. Dữ liệu sẽ được cung cấp cho sở chỉ huy để các đơn vị phòng không khác sử dụng.

Nhìn bề ngoài, Yenisei trông giống trạm radar 96L6E, nó cũng được lắp trên khung gầm MZKT 8x8 và có bố cục tương tự. Bệ đỡ chứa một thiết bị ăng ten xoay hoàn toàn và một thùng chứa khí tài.

Đồng thời hai trạm cũng có điểm khác biệt - chúng sử dụng ăng ten khác nhau. Cánh ăng ten chính 96L6E được chia thành hai phần có kích thước riêng biệt.

Radar Yenisei không chỉ có thể hoạt động ở chế độ toàn diện mà còn trong phạm vi hẹp. Điều này mang lại khả năng phát hiện mục tiêu đạn đạo tốt hơn.

Trạm radar này là khí tài tiêu chuẩn cho hệ thống phòng không S-500 Prometheus mới nhất của Nga, khí tài này cũng được sử dụng ở Crimea cùng với S-400, do đó nhà phân tích đã cố gắng tìm ra tọa độ của vụ tấn công để hiểu hệ thống phòng không mà trạm đang sử dụng lần này là gì.

Bên cạnh đó, máy bay không người lái của Ukraine cũng tấn công các radar của Nga, được giấu trong những mái vòm đặc biệt được xây dựng ở phía Nam bán đảo Crimea vào thời Liên Xô.



