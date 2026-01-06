Video tương ứng đã được chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái SBS đăng tải trên các trang mạng xã hội của mình.

Theo thông báo, vụ tấn công xảy ra vào ngày 5 tháng 1 tại vùng Donetsk. Cuộc tấn công được thực hiện bởi một máy bay không người lái tầm trung chưa xác định loại, do các chuyên gia thuộc Lữ đoàn NEMESIS 412 điều khiển.

Dựa trên thước phim được công bố, máy bay không người lái đã bắn trúng trực tiếp module ăng ten radar, điều này gần như chắc chắn dẫn đến việc vô hiệu hóa hoàn toàn chiếc xe chiến đấu.

Có khả năng cú va chạm đã làm hư hại khung gầm và gây thương tích cho kíp lái, nhưng do thiếu thông số kỹ thuật về bộ phận chiến đấu của máy bay không người lái nên điều này chưa thể được xác nhận.

Hệ thống radar 9S32M1 là mục tiêu cực kỳ hiếm gặp trong cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Theo dịch vụ phân tích ORYX , trong suốt thời gian diễn ra xung đột, chỉ có 2 trạm radar tương tự bị Lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy - 9S32M1 và 9S19M2.

Máy bay không người lái Ukraine phá hủy trạm radar 9S32M1.

9S32M1 là trạm radar dẫn đường tên lửa đa kênh 3 tọa độ (3D) được thiết kế để điều khiển hoạt động tác chiến của hệ thống tên lửa phòng không. Chiếc xe được trang bị radar xung đồng bộ hoạt động trong dải sóng điện từ centimet.

Nhờ sử dụng ăng ten mảng pha, trạm này cung cấp khả năng quét chùm tia điện tử mà không cần xoay ăng ten cơ học, điều này giúp tăng đáng kể tốc độ và khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.

Hệ thống radar thực hiện tìm kiếm mục tiêu trên không theo từng khu vực và theo dõi chúng cả ở chế độ tự động lẫn chế độ nhận chỉ định tham số từ bên ngoài.

Ngoài ra, hệ thống 9S32M1 đồng thời điều khiển hoạt động của bệ phóng và các thiết bị nạp năng lượng cho bệ phóng.

Trạm này có khả năng cung cấp dẫn đường cho tối đa 12 tên lửa đánh chặn có điều khiển nhắm vào 6 mục tiêu trên không cùng lúc, trở thành một yếu tố then chốt của hệ thống phòng không đa kênh.

Tầm phát hiện được công bố đối với mục tiêu là máy bay chiến đấu di chuyển ở độ cao ít nhất 5 km là từ 140 đến 150 km.