Ra thăm chuồng chim cúm núm, chủ nhà tá hỏa khi phát hiện ra cảnh tượng này

Một con rắn hổ mèo (tên khoa học là Naja siamensis) đã đột nhập vào một nhà dan và tấn công một con chim cúm núm đang bị nhốt trong chuồng. Với nọc độc nguy hiểm của mình thì con rắn độc đã hạ sát được nạn nhân.

Hổ mèo bên cạnh xác con mồi của nó

Tuy nhiên con rắn đã tham lam khi cố nuốt con mồi quá to lớn so với khả năng của mình, do đó nó đã bị chủ nhà phát hiện và đập chết khi đang ăn mồi. Rắn hổ mèo là loài hổ mang có khả năng phun nọc độc khá xa và có nọc độc chết người.

Chim cúm núm còn gọi là gà nước là loài chim thường sống ở bờ ruộng và có giá trị cao, chúng rất giỏi ẩn mình trong bụi cây nhưng lại tự mình 'lạy ông tôi ở bụi này' vì thường phát ra tiếng kêu nghe trầm khàn khàn như từ 'cúm', 'núm' nên các thợ săn lành nghề có thể phát hiện ra.

Xem video: