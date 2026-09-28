Ra quyết định truy nã Võ Văn Tin SN 1984

Đối tượng Võ Văn Tin bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 15/9 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vào ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (trước đây) đã ban hành Quyết định truy nã số 14 đối với Võ Văn Tin về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Võ Văn Tin, giới tính nam, sinh ngày 17/4/1984 tại tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk); nơi thường trú trước khi bị truy nã: thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là khu phố 4, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk); nghề nghiệp trước khi bị truy nã: nông dân; dân tộc Kinh; quốc tịch Việt Nam; không tôn giáo.

Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,62m, da ngăm đen, lông mày xiên trong, sống mũi lõm, dái tai trung bình, mắt hai mí. Đặc điểm riêng: có sẹo tròn kích thước khoảng 0,4cm, cách 1cm dưới trước đuôi mắt trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo truy nã đối với Võ Văn Tin (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi Võ Văn Tin sớm ra đầu thú, chấp hành các quy định của pháp luật. Việc chủ động ra đầu thú, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, thể hiện sự ăn năn, hối cải sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị gia đình, người thân, bạn bè của Võ Văn Tin cùng chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức tích cực vận động, thuyết phục và tạo điều kiện để đối tượng sớm ra trình diện, chấp hành việc giải quyết vụ án theo quy định.

Mọi thông tin liên quan đến Võ Văn Tin hoặc việc đối tượng ra đầu thú, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk; liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hữu Quang, số điện thoại 0989.260.208 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị Nhân dân quan tâm, chia sẻ thông tin và tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong việc phát hiện, vận động Võ Văn Tin ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.