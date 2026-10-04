Ra quyết định khởi tố vợ chồng chủ quán Chu Thị Giang

Đây là 2 trong số 13 bị can vừa bị Công an Hưng Yên khởi tố vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, trong đó 11 bị can bị khởi tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và 02 bị can về cả hai hành vi Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 01 giờ 30 phút, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an xã Văn Giang tiến hành kiểm tra đột xuất quán Karaoke Bảo Châu, địa chỉ tại thôn Văn Giang, xã Văn Giang, phát hiện 14 đối tượng dương tính với ma tuý và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Cụ thể:

Tại phòng VIP 6, tầng 3 phát hiện bốn đối tượng, gồm 02 khách nam và 02 nữ nhân viên đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ tổng số tang vật gồm 0,5533 gam ma tuý Ketamine, 1,0170 gam ma tuý MDMA và đĩa sứ, thẻ cứng cùng ống hút.

Các đối tượng và ma tuý thu giữ tại Phòng VIP 6 quán Karaoke Bảo Châu (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tại phòng VIP 11, tầng 4, cơ quan Công an phát hiện 12 đối tượng gồm 06 khách nam và 06 nhân viên nữ cũng đang thực hiện các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, qua giám định có 11 người dương tính với các loại ma tuý. Đồng thời, thu giữ 0,6896 gam ma tuý MDMA; 2,1716 gam ma tuý Ketamine cùng các dụng cụ là đĩa sứ, ống hút và thẻ cứng.

Tang vật ma tuý thu giữ tại Phòng VIP 11 quán Karaoke Bảo Châu (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định Lý Văn Thắng (SN 1985, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), quản lý quán Karaoke Bảo Châu, là người trực tiếp bán ma túy, bố trí địa điểm và điều phối nhân viên phục vụ tại 2 phòng hát có khách sử dụng ma túy vào tối 24/9.

Quá trình điều tra cũng xác định, chủ quán Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1976) và vợ là Chu Thị Giang (SN 1979), cùng trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã trực tiếp hướng dẫn Lý Văn Thắng và nhóm nhân viên của quán bố trí các phòng hát để phục vụ khách có nhu cầu sử dụng ma túy (thường được các đối tượng gọi là “phòng bay”).

Tại các “phòng bay”, quán áp dụng mức thu tiền phòng và tiền nhân viên phục vụ theo thời gian cao hơn so với các phòng hát thông thường. Nhân viên khi được bố trí vào phục vụ khách tại những phòng này phải nhắn tin thông báo thời gian vào phòng trên nhóm Zalo để Nguyễn Văn Nghiêm và Chu Thị Giang theo dõi, chấm công và thanh toán tiền phục vụ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Các đối tượng Lý Văn Thắng, Nguyễn Văn Nghiêm và Chu Thị Giang (từ trái sang phải) tại Cơ quan điều tra

Theo quy định của pháp luật, hành vi “Chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy” hoặc hành vi “Cho thuê, mượn hoặc dùng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu, quản lý của mình làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác” đều được quy định là hành vi khách quan của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh Karaoke, nhà hàng, khách sạn và các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện, việc chủ cơ sở, quản lý, nhân viên biết khách sử dụng ma tuý nhưng vẫn bố trí địa điểm, cung cấp dịch vụ, thậm chí trực tiếp mua bán, cung cấp ma tuý đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.