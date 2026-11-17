Kết quả điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang trong quá trình quản lý, điều hành cơ sở spa đã cho nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt.

Ngày 17/11, báo Công an TP.HCM đưa tin, vào cuối tháng 10/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) đã chủ trì, phối hợp kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tổng cộng 7 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn liên quan đến hoạt động môi giới của hộ kinh doanh Kati.

Hiện trường công an triệt phá đường dây mại dâm. Ảnh: CA TP.HCM

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an. Ảnh: CA TP.HCM

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư (địa chỉ 52 - 54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng): Lực lượng công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở đã giao cho Nguyễn Đức Khang trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại các phòng massage với mức giá 2 triệu đồng/lượt. Khang là người trực tiếp tư vấn, thu tiền và điều phối nhân viên phục vụ khách, trong khi cơ sở vẫn thu lợi từ tiền vé massage.

Tại cơ sở Regal (địa chỉ 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn): Công an bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình điều tra làm rõ Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là đồng quản lý, điều hành cơ sở. Hai đối tượng này cho phép nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt nhằm tăng doanh thu, bên cạnh tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ. Cả Trang và Hạnh đã bị khởi tố về tội "Chứa mại dâm".

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, đối với hộ kinh doanh Kati (địa chỉ 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn): Từ việc phát hiện một cặp nam, nữ mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, cơ quan công an đã bóc gỡ thành công đường dây môi giới mại dâm tinh vi. Đường dây này do Nguyễn Thị Lệ Thu điều hành trực tiếp; Lư Bách Lương quản lý và môi giới tiếp viên cho khách; Nguyễn Quỳnh Giang phụ trách thu tiền; còn Nguyễn Tôn Nhật Trung chịu trách nhiệm tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA TP.HCM

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA TP.HCM

Đáng chú ý, cơ sở này áp dụng hình thức thu 3 triệu đồng/người dưới danh nghĩa "tiền phạt" khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cả 4 đối tượng Thu, Lương, Giang và Trung đều đã bị khởi tố về tội "Môi giới mại dâm".

Việc kịp thời phát hiện, triệt phá các tụ điểm trá hình núp bóng cơ sở massage, spa để hoạt động mại dâm cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Công an TP.HCM trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.