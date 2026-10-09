Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Tú Oanh SN 1994

Nguyễn Thị Tú Oanh đã tổ chức đưa 4 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô mới đây cho biết trên Báo Quảng Ninh rằng vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" liên quan đến vụ việc 5 công dân vượt biên trái phép từ Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có một người đang trốn lệnh truy nã suốt từ năm 2016.

Sự việc diễn ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 4/10/2026, khi Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô triển khai tuần tra khép kín địa bàn tại khu vực mốc biên giới thuộc thôn Phai Làu, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm 5 người gồm 1 nam và 4 nữ đang lội qua suối cạn biên giới để xâm nhập trái phép vào nội địa.

Sau khi đặt chân sang lãnh thổ Việt Nam, nhóm này nhanh chóng di chuyển lên trục Quốc lộ 18C nhằm tìm phương tiện trung chuyển vào sâu nội địa. Khoảng nửa giờ sau, ô tô mang biển kiểm soát 14F-005.38 màu bạc ghé vào lề đường tại Km54+100 đón toàn bộ nhóm người này rồi tăng tốc hướng về trung tâm xã Hoành Mô.

Nhận thấy dấu hiệu phạm pháp quả tang, tổ trinh sát lập tức bám đuổi phương tiện. Đến đoạn Km51+700 trên Quốc lộ 18C, lực lượng biên phòng và công an đã áp sát, ra hiệu lệnh chặn giữ xe để kiểm tra hành chính.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát hiện, bắt giữ nhóm người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam cùng phương tiện liên quan. Ảnh: BCH Bộ đội Biên phòng Thành phố Quảng Ninh

Theo báo Công Lý, tài xế điều khiển ô tô được xác định là Ngô Thiêm Tiến (sinh năm 1987, ngụ thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh). Các hành khách trên xe gồm: Nguyễn Thị Tú Oanh (sinh năm 1994), Nguyễn Bá Nga (sinh năm 1977), Phùng Thị Trang (sinh năm 1989), Vi Thị Viên (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 2001). Đấu tranh tại chỗ, 4 người trong số này không có giấy tờ tùy thân hợp lệ và thừa nhận vừa vượt biên trái phép từ Trung Quốc về nước. Toàn bộ người và phương tiện nhanh chóng được di lý về đồn để mở rộng điều tra.

Quá trình lấy lời khai, Nguyễn Thị Tú Oanh (quê quán tại tỉnh Tuyên Quang) thừa nhận nhận lời một phụ nữ tên Hoa dẫn đường cho 4 người còn lại nhập cảnh lậu về Việt Nam để đổi lấy 15 triệu đồng tiền thù lao.

Đáng chú ý, Pháp luật Plus đưa tin, qua rà soát cơ sở dữ liệu định danh nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Bá Nga (ngụ tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) chính là đối tượng bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2016 về hành vi "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú Oanh về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", đồng thời hoàn thiện thủ tục bàn giao Nguyễn Bá Nga cho Công an tỉnh Lạng Sơn để phục vụ điều tra, truy tố theo thẩm quyền. Các mắt xích còn lại tiếp tục được lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.