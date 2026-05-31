Ra quyết định khởi tố môi giới bất động sản Vũ Văn Cương SN 1986

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội thuộc Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh), tỉnh Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư

Ngày 26/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương (sinh năm 1986, trú tại: phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Lâm Tới (sinh năm 1983, địa chỉ: phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra xác định: Đầu năm 2025, khi đang làm cộng tác viên của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Tiến Phát (địa chỉ tại: Số 311, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Vũ Văn Cương biết “Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên” còn có các quỹ căn hộ nhà ở xã hội chưa bán cho khách hàng.

Trong số các khách hàng đã liên hệ với Vũ Văn Cương để tìm hiểu, mua căn hộ nhà ở xã hội của Dự án thì có nhiều người không đủ điều kiện để được mua. Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của của khách hàng, Cương đã trao đổi với khách hàng về việc sẽ hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ để đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội của Dự án.

Sau đó, Vũ Văn Cương đã liên hệ với Nguyễn Lâm Tới là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Vichi (địa chỉ: số 338, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) để nhờ Tới giúp ký, đóng dấu của Công ty để xác nhận khống trên mẫu xác nhận thu nhập và xác nhận tiền lương cho các khách hàng đã mua nhà ở xã hội của Cương nhằm đảm bảo đủ điều kiện mua nhà ở xã hội của Dự án.

Quá trình điều tra, Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới đều khai nhận việc đã thực hiện hành vi làm giả các tài liệu có trong hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đọc Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Cương

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.