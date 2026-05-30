HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ, sinh năm 1988

Chi Chi
|

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Quốc Kỳ, sinh năm 1988.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Quốc Kỳ, sinh năm 1988, trú tại ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi “Vi phạm quy định về xuất cảnh”, quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự.

Ảnh: Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Quốc Kỳ.

Theo kết quả điều tra: Trước đó, vào ngày 28/5/2025, bị can Phạm Quốc Kỳ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với mục đích làm nhân viên phục vụ tại Casino. Sau khi sang Campuchia, bị can Kỳ bị đưa vào khu vực Kim Sa, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để làm công việc lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bị can Kỳ biết đây là công việc lừa đảo nên xin nghỉ thì công ty không đồng ý và bắt bồi thường hợp đồng với số tiền 3.000 USD (Ba nghìn Đô la Mỹ). Sau đó, bị can Kỳ tìm cách liên lạc, nhắn tin cho lực lượng chức năng Campuchia và được giải cứu, trao trả về Việt Nam.

Ngày 09/9/2025, bị can Kỳ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”, quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ với số tiền 4.000.000đ,.

Sau khi được giải cứu, bị can Kỳ đã được cơ quan chức năng giáo dục nhưng vẫn cố ý tiếp tục xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia vào ngày 07/4/2026 với mục đích chơi đánh bạc và bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, bắt giữ, trao trả về Việt Nam.

Ngày 18/5/2026, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với bị can Phạm Quốc Kỳ về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh”, quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

công an

bắt tạm giam

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại