HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999

Chi Chi
|

Đào Đức Tài là đối tượng có hành vi Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm đối tượng Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Đa Kia, thu giữ: 01 khẩu súng quân dụng, 05 gói ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị N.T.K.T. ngụ xã Đa Kia, TP. Đồng Nai, đối tượng Đào Đức Tài, sinh năm 1999, ngụ phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai đã gọi điện thoại đe dọa ngày 13/4/2026 sẽ đến giết cả gia đình chị T..

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Đa Kia đưa những người sống chung với chị T. di chuyển đến nơi an toàn đồng thời bố trí lực lượng tiến hành vây bắt Tài.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999 - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Đức Tài. Ảnh: CA Đồng Nai

Đến rạng sáng ngày 14/4, Tài cùng 01 đối tượng đi đến trước nhà chị T., dùng súng bắn liên tục 07 phát vào nhà chị T. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát vào màn đêm.

Khi phát hiện lực lượng công an truy bắt Tài và đồng bọn đã cố thủ trong nhà sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã đồng loạt áp sát bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện, sinh năm 1997, Phan Thanh Hiền, sinh năm 1993, cả 2 đều ngụ phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 01 khẩu súng quân dụng, 05 bình xịt hơi cay; 01 ná cao su; 01 con dao rựa; 05 gói tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá) và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh SN 1990


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại