Khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt giữ Đào Đức Tài SN 1999

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm đối tượng Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Đa Kia, thu giữ: 01 khẩu súng quân dụng, 05 gói ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị N.T.K.T. ngụ xã Đa Kia, TP. Đồng Nai, đối tượng Đào Đức Tài, sinh năm 1999, ngụ phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai đã gọi điện thoại đe dọa ngày 13/4/2026 sẽ đến giết cả gia đình chị T..

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Đa Kia đưa những người sống chung với chị T. di chuyển đến nơi an toàn đồng thời bố trí lực lượng tiến hành vây bắt Tài.

Đối tượng Đào Đức Tài. Ảnh: CA Đồng Nai

Đến rạng sáng ngày 14/4, Tài cùng 01 đối tượng đi đến trước nhà chị T., dùng súng bắn liên tục 07 phát vào nhà chị T. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát vào màn đêm.

Khi phát hiện lực lượng công an truy bắt Tài và đồng bọn đã cố thủ trong nhà sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã đồng loạt áp sát bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện, sinh năm 1997, Phan Thanh Hiền, sinh năm 1993, cả 2 đều ngụ phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 01 khẩu súng quân dụng, 05 bình xịt hơi cay; 01 ná cao su; 01 con dao rựa; 05 gói tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá) và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



