Ra quyết định khởi tố môi giới bất động sản Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra sôi động do sự bùng nổ của các dự án và quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Việc này đã vô tình kéo theo những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Lợi dụng việc sốt đất, nhiều đối tượng đã thực hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như giả danh cán bộ chủ đầu tư, mượn danh nghĩa các đơn vị phân phối uy tín, sử dụng giấy tờ giả để huy động vốn trái phép hoặc chiếm đoạt tài sản của những nhà đầu tư nhẹ dạ.

Gần đây nhất, ngày 21/4/, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 174 và Điều 341 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Phạm Thị Như Quỳnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, bằng các thủ đoạn tinh vi như đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, đối tượng Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh cần sớm trình báo với cơ quan Công an để được bảo vệ quyền lợi và phục vụ công tác thực thi pháp luật, đảm bảo sự minh bạch cho thị trường bất động sản địa phương.

Vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư trước sức nóng của thị trường bất động sản hiện nay.

Khuyến cáo của cơ quan công an sau vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



