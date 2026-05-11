Ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở của vợ chồng chủ doanh nghiệp Vũ Thanh Thủy

Duy Anh
|

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Sáng 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Văn Hải, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.

Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hải, ra Quyết định Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Trước đó, ngày 6/1, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, TP Cần Thơ là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải, sinh năm 1973, ngụ ấp Phụng Quới, xã Thạnh An, TP Cần Thơ và vợ là Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1985 ngụ phường Tây Thạnh, TP HCM làm chủ.

Cảnh sát tiến hành khám xét nhà đối tượng Lê Văn Hải (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Tại cơ quan Công an, Hải và Thủy khai nhận, để che dấu hành vi sản xuất nước hoa giả, năm 2018 Hải thành lập Công ty TNHH HALOVA (địa chỉ tại TP HCM), do Hải làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh sản xuất nước hoa các nhãn hiệu: RELAX JAPAN, FLORAL VETIVER, BLEU INTENSE PARFUM, ELYSIUM EXTRAIT DE PARFUM, LADY MILLION DE PARFUM, CEDAR WOODY PARFUM, SLEEP JAPAN đều có công bố sản phẩm mỹ phẩm được Sở Y tế TP Hà Nội và Sở Y tế TP HCM tiếp nhận. Đồng thời tổ chức sản xuất nước hoa giả các loại bắt đầu thực hiện từ năm 2020 đến khi bị phát hiện với nhiều phương thức thủ đoạn, thông tin này được đăng tải trên báo Công an nhân dân.

Các đối tượng bán nước hoa giả cho khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội, với giá từ 55.000 đồng đến 220.000 đồng với hình thức giao hàng chuyển phát nhanh...

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như ALLURE, ACQUA DI GIÒ, COCO CHANEL, DIOR, LELABO...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 04 máy dùng chuyên dụng để sản xuất nước hoa (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại; tuyệt đối không tiếp tay cho loại tội phạm này. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thế để được giải quyết theo quy định đến hết ngày 6/9/2026.

