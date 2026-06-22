Ra quyết định khởi tố chủ xưởng miến Phạm Thị Bích Ngọc SN 1973

Các bị can bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại khoản 1, điều 193 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Ngọc (1973); Nguyễn Văn Luyện ( 1965) và Phạm Thị Vân ( 1968 - là vợ của Luyện), cùng trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên về tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại khoản 1, điều 193 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 18/5/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên, Công an phường Trà Lý và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất đối với địa điểm sản xuất, kinh doanh của 02 gia đình trên, phát hiện hơn 02 tấn sản phẩm Miến có dấu hiệu bị làm giả cùng các tang vật có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Ngọc



