Ra quyết định khởi tố chủ trại chăn nuôi 72 tuổi

Đây là đối tượng đã sử dụng chất tạo nạc (Salbutamol) để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ng. H. Th. (sinh năm 1954) và D. Th. H. (sinh năm 1974) cả 2 đều ngụ xã Tân An, TP. Đồng Nai để điều tra tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại khoản 4 Điều 317 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ Sản kiểm tra tại Cơ sở chăn nuôi heo của Ng.H. Th. địa chỉ tại Ấp Cây Xoài, xã Tân An, thành phố Đồng Nai. Qua kiểm tra phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol (Chất tạo nạc).

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.349 con heo còn sống, tổng trọng lượng 305 tấn có giá trị trên thị trường khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Qua đấu tranh đối tượng Ng. H. Th., chủ trại heo và D. Th. H. khai nhận để tăng trọng cho số heo nêu trên, 2 đối tượng Th. và H. đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc (Salbutamol) để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ số heo nêu trên thì bị Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.