Ra quyết định khởi tố chủ tiệm cà phê Ngô Thị Cúc Hoa sinh năm 1972

Chi Chi |

Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa của Ngô Thị Cúc Hoa, công an phát hiện sai phạm.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại phường Bảo An, Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Cúc Hoa về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Trước đó, ngày 13/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa (địa chỉ: Tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An) do bà Ngô Thị Cúc Hoa (sinh năm 1972, trú Tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An) làm chủ.

Ra quyết định khởi tố chủ tiệm cà phê Ngô Thị Cúc Hoa sinh năm 1972 - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố đối với Ngô Thị Cúc Hoa. Ảnh: CA Khánh Hòa

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện cơ sở đang bày bán 50 gói (25 kg) cà phê bột mang thương hiệu “Cà phê Đắk Lắk Hoa”; trên bao bì chỉ có ngày sản xuất và hạn sử dụng, ngoài ra không có thông tin liên quan đến sản phẩm. Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định số cà phê bột nêu trên có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

