Ra quyết định khởi tố chủ shop giày dép Tạ Thị Ngân SN 1990

Shop giày dép do Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1986) đứng tên đăng ký, vợ là Tạ Thị Ngân trực tiếp điều hành hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên báo Gia Lai rằng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Tạ Thị Ngân (sinh năm 1990, trú phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Quyết định này bắt nguồn từ việc phát hiện cơ sở kinh doanh do người này trực tiếp quản lý bày bán số lượng lớn dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng tại địa chỉ số 19 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng.

Hộ kinh doanh này do ông Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1986) đứng tên giấy phép đăng ký kinh doanh, song trên thực tế, toàn bộ hoạt động điều hành, nhập hàng và buôn bán thường nhật do vợ ông là bà Tạ Thị Ngân trực tiếp quản lý.

748 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS đã bị tịch thu. Ảnh: Báo Gia Lai

Theo báo Công Thương, tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, cơ sở đang công khai trưng bày và chào bán 748 đôi dép các loại mang biểu trưng chữ và hình logo "CROCS". Đáng chú ý, các ký hiệu nhận diện thương hiệu này đều được in dập, đúc liền khối trực tiếp trên sản phẩm, hoàn toàn không thể bóc tách hay tháo rời. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Ngân không thể cung cấp bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào nhằm chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Qua đối chiếu và rà soát kỹ thuật ban đầu, cơ quan chức năng nhận định toàn bộ nhãn hiệu thể hiện trên số hàng hóa trên có dấu hiệu trùng lặp, giả mạo nhãn hiệu chữ và hình ảnh đại diện của thương hiệu CROCS – vốn đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp tại Việt Nam (hiện do Công ty TNHH MTV Thương mại thời trang tổng hợp GTF giữ quyền phân phối độc quyền).

Theo bảng giá niêm yết trực tiếp tại cửa hàng, tổng giá trị của 748 đôi dép này ước tính hơn 273 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác giám định chuyên sâu.

Kết luận giám định từ cơ quan chuyên môn cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã xác định rõ: toàn bộ 748 đôi dép mới 100% nêu trên đều là hàng giả mạo nhãn hiệu "CROCS". Hành vi của bà Tạ Thị Ngân là cố ý thu mua số lượng lớn sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.