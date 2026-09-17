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Bắt giữ Trần Thu Hằng SN 1998

Chi Chi
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Công an Hà Nội bắt quả tang Trần Thu Hằng (SN 1998, trú tại Hà Nội) tại khu vực phường Khương Đình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngõ Lan Bá, tổ công tác Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Công an TP Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Trần Quang Hiếu (SN 1990, trú tại Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận đang mang số ma túy trên đi giao cho khách thì bị phát hiện, bắt giữ; đồng thời khai nguồn ma túy được mua từ Trần Thu Hằng.

Từ thông tin trên, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục đấu tranh, xác minh, mở rộng vụ việc. Tổ công tác sau đó phát hiện, bắt quả tang Trần Thu Hằng (SN 1998, trú tại Hà Nội) tại khu vực phường Khương Đình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, Hằng giao nộp 05 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và khai nhận đây là ma túy đá mang theo nhằm mục đích bán kiếm lời.

Như vậy, qua quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng 06 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Sau khi biết Hằng bị bắt giữ, Đặng Tuấn Mạnh (SN 2002, quê Phú Thọ) đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận có liên quan đến việc mua bán ma túy cùng Hằng.

Hiện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chân dung 3 đối tượng trong vụ việc do CA TP Hà Nội cung cấp:

Bắt giữ Trần Thu Hằng SN 1998 - Ảnh 1.
Bắt giữ Trần Thu Hằng SN 1998 - Ảnh 2.
Bắt giữ Trần Thu Hằng SN 1998 - Ảnh 3.
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