Ra quyết định khởi tố chủ quán karaoke Tokyo Phạm Minh Đức SN 1999

Phạm Minh Đức SN 1999 có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi khi điều hành quán karaoke.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Đối tượng Phạm Minh Đức. Ảnh: CA Phú Thọ

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc một bé gái dưới 16 tuổi và một phụ nữ bị giữ tại quán karaoke Tokyo, thuộc thôn Sơn Đồng, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở này do Phạm Minh Đức, sinh năm 1999, trú tại xã Tam Dương, làm chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 8 người đang có mặt tại khu vực quầy lễ tân của quán. Qua xác minh, trong số này có 3 nhân viên nam đang làm việc tại quán; 2 người nữ gồm cháu L.T.B.H. và chị D.K.A. được Đức đưa về quán để trao đổi về việc làm; những người còn lại là người quen của chủ cơ sở đến chơi.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, trong ngày 27/7/2026 đã xảy ra việc thỏa thuận, trao đổi tiền giữa Phạm Minh Đức, chủ quán karaoke Tokyo, và Lưu Đức Ngọc, sinh năm 1982, trú tại xã Tam Đảo, chủ quán karaoke Thiên Đường, liên quan đến việc đưa cháu L.T.B.H. và chị D.K.A. từ cơ sở của Ngọc về quán của Đức để làm việc.

Đối tượng Lưu Đức Ngọc. Ảnh: CA Phú Thọ

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã xác định những người liên quan gồm: Phạm Minh Đức, sinh năm 1999, trú tại xã Tam Dương; Đỗ Chí Hiếu, sinh năm 2008, trú tại xã Hoàng An và Lưu Đức Ngọc, sinh năm 1982, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi của bản thân và những người liên quan.

Đối tượng Đỗ Chí Hiếu. Ảnh: CA Phú Thọ

Ngày 28/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Phạm Minh Đức, Đỗ Chí Hiếu và Lưu Đức Ngọc về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý vụ án góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm trẻ em trên địa bàn.