Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hoàng Giang

Hộ kinh doanh do Nguyễn Quốc Hoàng Giang (sinh năm 1986) làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn, lực lượng Công an phát hiện hộ kinh doanh GIOR, địa chỉ tại số 61 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, do Nguyễn Quốc Hoàng Giang (sinh năm 1986) làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại cơ sở đang bày bán 617 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví và kính mang dấu hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Burberry, Lacoste, Adidas và Hermès. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ảnh: CA Phú Thọ

Ảnh: CA Phú Thọ

Lực lượng Công an kiểm tra hộ kinh doanh do Nguyễn Quốc Hoàng Giang làm chủ. Ảnh: CA Phú Thọ

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Hoàng Giang khai nhận số hàng hóa nêu trên không phải hàng chính hãng mà được mua thông qua mạng xã hội để đưa về cửa hàng bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh sản phẩm hàng hóa bị tạm giữ nêu trên đều xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ảnh: CA Phú Thọ

Cơ quan Công an tống đạt quyết định đối với Nguyễn Quốc Hoàng Giang. Ảnh: CA Phú Thọ

Ngày 05/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Ngày 08/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hoàng Giang về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật hình sự.