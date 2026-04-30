Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Hứa Chí Cường sinh năm 1988

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” phát hiện tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên; khởi tố bị can đối với Hứa Chí Cường, sinh năm 1988, trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Các sản phẩm giầy nhãn hiệu NIKE (không phải là mặt hàng chính hãng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu NIKE)

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành nắm tình hình, phát hiện Hứa Chí Cường kinh doanh các sản phẩm giầy nhãn hiệu NIKE (không phải là mặt hàng chính hãng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu NIKE).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.