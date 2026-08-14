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Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Đỗ Quý Giang SN 1990

Duy Anh
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Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán 378 sản phẩm gồm kính mắt, túi xách... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quý Giang, sinh năm 1990, trú tại tổ Hà Liễu, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 3/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Việt Trì tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Đỗ Quý Giang tại số 85, đường Lê Quý Đôn, phường Việt Trì.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện cơ sở đang bày bán 378 sản phẩm gồm kính mắt, túi xách, ví, giày, dép, mũ và một số mặt hàng khác mang các nhãn hiệu Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada cùng nhiều thương hiệu khác có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, Đỗ Quý Giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Đỗ Quý Giang SN 1990 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Đỗ Quý Giang (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định đối với toàn bộ số hàng hóa thu giữ. Kết quả giám định xác định số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng xác minh, làm rõ Đỗ Quý Giang không phải là chủ sở hữu và không được chủ sở hữu các nhãn hiệu nêu trên ủy quyền hoặc nhượng quyền sử dụng.

Làm việc với cơ quan Công an, Giang thừa nhận đã mua số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu về kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; chủ động kiểm tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trước khi đưa vào kinh doanh.

Tuyệt đối không sản xuất, buôn bán, tàng trữ hoặc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một phụ nữ được chuyển khoản 20 triệu đồng sau khi gửi ảnh CCCD, số tài khoản: Công an vào cuộc điều tra
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