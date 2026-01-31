HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994

Chi Chi |

Đáng chú ý, Lương Thế Hiệp là Giám đốc của 2 công ty.

Ngày 28/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Thế Hiệp, sinh năm 1994, trú tại Lô 6 C13, khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ 11, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là Giám đốc Công ty TNHH Enoug Việt Nam và Công ty TNHH Petland Việt Nam, cùng có địa chỉ Tầng 03, số nhà 09, Đồng Bát, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994 - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Hiệp. Ảnh: CA Lai Châu

Theo tài liệu điều tra: Từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025, Lương Thế Hiệp đã nhập khẩu từ Trung Quốc tổng cộng 38.818 chai sản phẩm sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", là nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu khác.

Sau đó, Lương Thế Hiệp đã bán các sản phẩm sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS" cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố khác bằng hình thức tư vấn bán hàng trực tiếp và bán trên trang thương mại điện tử Shopee, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng. 

Hành vi của Lương Thế Hiệp đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, làm mất ổn định của thị trường, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam và xâm hại lợi ích của người tiêu dùng.

