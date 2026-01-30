Ra lệnh tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Ngọc Diễm sinh năm 1988

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 06 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sữa Em, sinh năm 1990, Huỳnh Thị Ngọc Diểm, sinh năm1988 cả 2 đều quê tỉnh An Giang; Phạm Thái Nguyên, sinh năm 1987, Ngô Văn Toản, sinh năm 1970, cả 2 quê tỉnh Cà Mau; Trương Văn Trung, sinh năm 1996, Phạm Thế Duy, sinh năm 2004, cả 2 đều quê tỉnh Vĩnh Long để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CA Đồng Nai

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, khuya ngày 24/1, Công an xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ 6 đối tượng trên đang đánh bạc dưới hình thức “đánh bài Liêng (cào tố)” thắng thua bằng tiền tại một phòng trọ ở ấp Quảng Hòa, xã Trảng Bom, thu giữ hơn 16 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng.

Làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.Các đối tượng cùng tang vậtVụ việc sau đó Công an xã Trảng Bom lập hồ sơ bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.