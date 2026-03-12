Ra quyết định bắt khẩn cấp tài xế Vũ Văn Tuấn SN 1991

Ngày 11/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú tại khu Hai Giếng 2, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Vũ Văn Tuấn tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, Văn phòng cơ quan CSĐT tiếp nhận tin báo từ Phòng CSGT về việc khoảng 20h ngày 2/3, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí.

Khi ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với ô tô tải BKS 14C-222.64 do Vũ Văn Tuấn điều khiển, trên xe có Lưu Thế Duy (sinh năm 1997, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), lái xe không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi hàng kiểm tra và bỏ chạy.

Tổ công tác đã sử dụng xe tuần tra chuyên dùng truy đuổi, phát tín hiệu còi và loa yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn tiếp tục bỏ chạy vào một ngõ cụt.

Khi quay đầu xe, đối tượng lùi xe va chạm vào đèn chiếu sáng của xe tuần tra, làm nứt vỡ đèn, rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau khoảng 1 km, phương tiện bị lực lượng chức năng áp sát, dừng lại và khống chế.

Kết quả kiểm tra xác định: Vũ Văn Tuấn có nồng độ cồn 0,200 mg/l khí thở; Lưu Thế Duy có nồng độ cồn 0,104 mg/l khí thở.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



