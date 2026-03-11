Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Trọng Thao SN 1983

Ngày 10/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và 1 đối tượng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Võ Cường về việc tại nhà ông N.X.T. (sinh năm 1965, ở phường Võ Cường) đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều trang sức bằng vàng và kim cương, đồng hồ đeo tay, 2 chiếc điện thoại di động với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét tìm đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị trộm cắp.

Tang vật vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Sau 3 ngày khẩn trương điều tra, truy xét, Ban chuyên án đã điều tra, làm rõ thủ phạm của vụ án là Hoàng Trọng Thao (sinh năm 1983, trú tại xã Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn); Wei Shaofu (sinh năm 1983) và Weidong (sinh năm 1984, đều quốc tịch Trung Quốc).

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, trong đó Weidong và Thao là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày 1/2 tại nhà ông N.X.T. (ở phường Võ Cường), còn Wei Shaofu là đối tượng đã có hành vi giúp Weidong và Thao tiêu thụ số tài sản trộm cắp được.

Các đối tượng đã mua xe ô tô và xe mô tô để làm phương tiện đi lại, đồng thời chuẩn bị sẵn một số công cụ phục vụ việc trộm cắp tài sản như: tua vít, kìm cắt thủy lực, dây dù, móc sắt để sẵn trên xe ô tô.

3 đối tượng (từ trái sang phải): Hoàng Trọng Thao, Wei Shaofu, Weidong (Ảnh: Bộ Công an).

Để trộm cắp tài sản, các đối tượng lang thang, theo dõi quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà và cảnh giới từ xa khi thực hiện việc trộm cắp tài sản.

Khoảng hơn 16h ngày 1/2, Weidong lấy xe mô tô đi đến biệt thự nhà ông T. để trộm cắp, còn Thao ngồi trong xe ô tô cảnh giới. Weidong đu dây trèo lên ban công tầng 3 rồi cạy cửa ban công đi vào phòng ngủ của vợ chồng ông T., sau đó cạy phá két sắt và tủ để trộm cắp số trang sức, tiền, điện thoại di động.

Sau khi trộm cắp, Weidong đưa cho Wei Shaofu 1 chiếc điện thoại, đưa cho Thao 60 triệu đồng. Số trang sức bằng vàng, đá quý, các đối tượng đưa cho một người bạn của Weidong bán được 30.800 Nhân Dân tệ (khoảng hơn 120 triệu đồng), trong đó, trả nợ cho người bạn này hết 22.700 Nhân Dân tệ, còn lại 8.100 Nhân Dân tệ giao cho Wei Shaofu cất giữ.

Wei Shaofu biết tất cả các tài sản được nhận là do Weidong và Thao trộm cắp mà có. Đến ngày 4/2, khi đối tượng Wei Shaofu và Weidong đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam trở về Trung Quốc thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh triệu tập, làm việc cùng với Hoàng Trọng Thao.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Thao, Weidong về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đối với Wei Shaofu về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đến ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hoàng Trọng Thao, Weidong về hành vi “Trộm cắp tài sản” và đối tượng Wei Shaofu về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



