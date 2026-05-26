Trong tâm lý học hành vi, cách một người ứng xử ở không gian công cộng và đối xử với những người đồng hành phản chiếu rất rõ chỉ số nhạy cảm xã hội của họ. Người có EQ cao luôn biết cách dung hòa giữa sở thích cá nhân và không khí chung của tập thể để ai cũng cảm thấy thoải mái.

Ngược lại, người có EQ thấp thường chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, thản nhiên thực hiện 3 hành vi dưới đây khiến các mối quan hệ dần rạn nứt.

Xem điện thoại là nhân vật chính và bỏ rơi những người đang ngồi cùng bàn

Kiểu người này rất thích rủ rê người khác ra ngoài đi cà phê, ăn uống nhưng ngay khi vừa ngồi xuống bàn, thứ họ chạm vào đầu tiên và duy nhất lại là chiếc màn hình điện thoại. Họ mải mê lướt mạng xã hội, trả lời tin nhắn của một người khác, hoặc chơi game và chỉ ngẩng đầu lên khi đồ ăn được bưng ra để chụp ảnh "sống ảo". Họ bỏ mặc bạn bè xung quanh tự trò chuyện hoặc phải rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng.

Tâm lý học gọi đây là hiện tượng phubbing - hành vi cắm mặt vào điện thoại và ngó lơ người đối diện. Việc này gửi đi một thông điệp ngầm cực kỳ thiếu tôn trọng: "Những thứ trên mạng xã hội thú vị hơn sự hiện diện của bạn". Người có EQ thấp không hiểu rằng, giá trị của một cuộc hẹn nằm ở sự kết nối, tương tác trực tiếp qua ánh mắt và những câu chuyện sẻ chia, chứ không phải là việc đổi không gian lướt điện thoại từ nhà ra quán cà phê.

Thản nhiên "xài chùa" thời gian, công sức của bạn bè và mặc định đó là trách nhiệm của họ

Trong các chuyến đi chơi, người EQ thấp luôn chọn đóng vai "hành khách" thụ động một cách ích kỷ. Họ không bao giờ chủ động tìm quán ăn, lên lịch trình, hay tham gia dọn dẹp sau các buổi cắm trại, nhưng lại là người đầu tiên lên tiếng chê bai, cằn nhằn nếu quán ăn không hợp vị hoặc đường đi quá xa. Tệ hơn, họ thường xuyên đi trễ giờ hẹn, bắt cả nhóm phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ với những lý do tắc đường, ngủ quên và xem việc người khác chờ mình là điều hiển nhiên.

Hành vi này tố cáo một cái tôi ích kỷ và thiếu hụt năng lực thấu cảm. Họ coi thời gian và công sức của bạn bè là miễn phí và không có giá trị bằng sự tiện nghi của bản thân. Việc liên tục vi phạm ranh giới thời gian và đổ dồn trách nhiệm chuẩn bị lên vai người khác sẽ nhanh chóng bào mòn lòng kiên nhẫn của tập thể, khiến họ sớm bị gạch tên khỏi những cuộc vui lần sau.

Thích gây chú ý bằng cách nói lớn tiếng, làm phiền không gian chung và cư xử kém văn minh với nhân viên phục vụ

Dấu hiệu của một người EQ thấp kịch đáy khi ra ngoài chơi là việc mất kiểm soát hành vi ở nơi công cộng. Họ thản nhiên cười đùa hô hố, nói chuyện điện thoại mở loa ngoài to hết cỡ trong rạp phim hay quán cà phê cần sự yên tĩnh. Khi không hài lòng với dịch vụ, thay vì góp ý lịch sự, họ lập tức nổi nóng, dùng lời lẽ hách dịch, trịch thượng để quát mắng nhân viên phục vụ nhằm phô diễn "quyền lực" ảo của bản thân trước mặt bạn bè.

Hành vi này thể hiện sự kém cỏi trong năng lực điều tiết hành vi và thiếu giáo dưỡng tối thiểu. Người EQ thấp nhầm lẫn giữa sự tự nhiên và sự vô kỷ luật, giữa việc thể hiện cá tính và việc xâm phạm không gian của cộng đồng. Việc cư xử tệ với những người ở vị thế yếu hơn không khiến họ trông sang trọng hay đẳng cấp hơn, ngược lại chỉ khiến những người bạn đi cùng cảm thấy xấu hổ và muốn tìm cách rời khỏi cuộc hẹn ngay lập tức.

Cách bạn cư xử khi bước ra khỏi cánh cửa nhà chính là tấm danh thiếp trung thực nhất giới thiệu về con người bạn. Hãy học cách quan sát xung quanh, tôn trọng người đồng hành và giữ một phong thái lịch thiệp ở nơi công cộng, bởi đó chính là chiếc chìa khóa vàng giúp bồ giữ chân những mối quan hệ chất lượng trong cuộc đời.