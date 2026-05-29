AL-41ST-25 là một động cơ turbine khí công suất 25MW với hiệu suất 39,3% đã được phát triển và đang hoạt động thành công trong lĩnh vực đường ống dẫn khí.

Cuối tháng 5/2026, bản kế hoạch phát triển các phiên bản mới 32 và 42MW dành cho những cơ sở phát điện phân tán ở vùng Bắc Cực và khí hậu nóng đã được công bố tại một diễn đàn chuyên ngành ở Ufa.

Tại Diễn đàn Hóa dầu Nga ở Ufa (26 - 29/5/2026), các giải pháp chế tạo động cơ nội địa mới dành cho phát điện công nghiệp sẽ được giới thiệu.

Những phát triển đầy triển vọng của UEC dựa trên turbine khí một pha AL-41ST-25 có khả năng hỗ trợ thay thế nhập khẩu trong cơ sở hạ tầng năng lượng của các công ty thuộc ngành dầu khí và hóa chất.

Hiện UEC cung cấp một loạt các tổ máy turbine khí với công suất từ 2,5 đến 25MW cho các dự án phát điện phân tán và công nghiệp, được sử dụng để cung cấp điện và nhiệt cho nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng xã hội.

Việc phát triển thiết bị mới với công suất từ 25 đến 42MW cho cơ sở phát điện phân tán dựa trên động cơ công nghiệp dòng AL-41ST, công việc đang được tiến hành như một phần của dự án quốc gia "Công nghệ năng lượng và hạt nhân mới".

AL-41ST-25 là thế hệ động cơ công nghiệp mới, dựa trên lõi của động cơ máy bay chiến đấu AL-41F.

Các giải pháp mới dựa trên động cơ AL-41ST-25, được phát triển bởi Cục Thiết kế A. Lyulka (một chi nhánh của UEC - UMPO) và sản xuất tại Ufa. Nguyên mẫu đầu tiên của động cơ turbine khí công nghiệp này đã được đưa vào vận hành thử nghiệm tại một trạm nén khí của Gazprom vào tháng 9/2024.

Sau đó động cơ đã được nâng cấp, tích hợp 7 cải tiến kỹ thuật ảnh hưởng đến động lực học khí trong đường dẫn dòng chảy, hệ thống không khí và dầu, giúp tăng hiệu suất, công suất và độ tin cậy.

Sau khi thử nghiệm nghiệm thu theo điều kiện ISO, động cơ đã chứng minh hiệu suất 39,3% ở công suất 25MW, cao nhất trong cùng loại. Thiết kế duy trì hiệu suất ở nhiệt độ môi trường cao, trong khi tính nhỏ gọn và module hóa của thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt, vận hành thử và bảo trì.

Động cơ có khả năng hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện khí hậu nóng và vùng cực, điều này rất quan trọng để cung cấp năng lượng cho các cơ sở công nghiệp ở vùng sâu vùng xa. Các turbine khí AL-41ST-25 đầu tiên đang hoạt động tại trạm nén khí Arskaya ở Tatarstan.

Cần lưu ý động cơ máy bay AL-41F - nền tảng của các phát triển động cơ turbine khí công nghiệp được mô tả ở trên, ban đầu dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (dự án MiG-1.44) vào cuối thời Liên Xô.

Sau đó, thiết bị đã được sửa đổi đáng kể và biến thể AL-41F1 đang tích hợp trên máy bay chiến đấu Su-57 (biến thể AL-41F1S được sử dụng trên Su-35S). Việc phát triển động cơ turbine khí công nghiệp AL-41ST chính thức bắt đầu vào năm 2019, với nguyên mẫu đầu tiên được thử nghiệm vào năm 2023.