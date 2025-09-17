Ra mắt TRACKX - nền tảng địa hình 'tối thượng' băng rừng vượt tuyết

Xe địa hình TRACKX của Patria. Ảnh: Patria

Hãng quốc phòng Phần Lan Patria vừa giới thiệu TRACKX, một xe địa hình xích mà công ty gọi là “nền tảng tối thượng” cho khả năng cơ động trên chiến trường.

Mẫu xe này được thiết kế vận hành trên tuyết, trong rừng, trên đường và cả trên mặt nước, có khả năng chở tới 12 binh sĩ (gồm lái xe và chỉ huy), đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ NATO chống đạn pháo và mìn.

TRACKX có khối lượng chiến đấu tối đa 14.061 kilogram và đạt vận tốc tối đa 80 km/giờ. Khả năng lội nước cho phép xe tiến trên mặt nước với tốc độ 4 km/giờ. Trang bị hỗ trợ hỏa lực gồm một súng máy cỡ 12,7 mm, giúp binh sĩ đối phó mối đe dọa trong môi trường khó khăn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Điều hành Jussi Järvinen của Patria nói: “Patria rất tự hào đã đưa chiếc xe xích địa hình ngoại lệ mới Patria TRACKX ra thị trường. Nó cung cấp một giải pháp tối ưu cho các ứng dụng khác nhau đòi hỏi tiêu chuẩn cơ động cao cho các đơn vị quân sự.”

Xe địa hình TRACKX của Patria được trưng bày tại DSEI 2025 ở London. Ảnh: Patria Group qua X.

TRACKX được giới thiệu tại hội chợ Defence and Security Equipment International (DSEI) 2025 tổ chức ở London và dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2027.

Theo Giám đốc Chương trình Timo Mennala, “đó là ý tưởng cơ bản — đặt những yếu tố này lại với nhau và cố gắng giảm bớt các vấn đề mà bạn có thể gặp ở các phân khúc khác nhau.”

Mẫu xe này có tầm hoạt động 500 km và được trang bị khả năng liên lạc với các xe xích khác.

Trên trang web của mình, Patria nêu: “Chiếc xe địa hình tương lai này sẽ cách mạng hóa thị trường như một lựa chọn thay thế hiện đại và chi phí hợp lý cho các xe xích nhẹ hiện tại.”