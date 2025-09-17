HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Zalo PC xảy ra hiện tượng lạ, chứa mối đe dọa nghiêm trọng: Hàng chục triệu người dùng có bị ảnh hưởng?

Minh Anh |

Một số trường hợp đã bị gián đoạn khi sử dụng ứng dụng.

Zalo PC bị Windows Defender phát hiện chứa mã độc, điều này có nguy hiểm không?

Nhiều hội nhóm công nghệ trên Facebook lan truyền thông tin ứng dụng Zalo PC trên Windows bất ngờ bị Windows Defender nhận diện là mã độc. Thông tin này khiến không ít người dùng hoang mang, bởi đây là ứng dụng nhắn tin phổ biến hàng đầu tại Việt Nam.

Theo đó, trên một số hội nhóm công nghệ lớn, người dùng bắt đầu chia sẻ ảnh chụp màn hình cảnh báo bảo mật từ Windows Security. Cụ thể, sau một bản cập nhật định nghĩa virus mới, ứng dụng Windows Defender đã xác định tệp "Zalo.exe" là một mối đe dọa nghiêm trọng với tên gọi "Trojan:Script/Wacatac.C!ml" hoặc "Trojan:Win32/Wacatac".

Hệ thống bảo mật của Windows sau đó đã tự động chặn hoặc đưa tệp tin của Zalo vào khu vực cách ly (Quarantined), khiến người dùng không thể khởi động ứng dụng. Hiện tại, chúng tôi đã liên hệ đại diện Zalo để tìm hiểu sự việc. Trước tình huống này, mọi người cũng không nên hoang mang hay vội vàng gỡ bỏ ứng dụng Zalo PC, đồng thời chờ đợi câu trả lời chính thức từ nhà phát hành ứng dụng.

Nhiều người dùng hoang mang, không biết điều này có nguy hiểm không?





