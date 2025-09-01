Ra mắt thế hệ súng trường Bắc Cực cho chiến trường băng giá

Nhà sản xuất vũ khí SAKO của Phần Lan giới thiệu bộ ba súng trường Arctic Rifle Generation (ARG) nhằm giúp lực lượng tác chiến có lợi thế ở môi trường Bắc Cực.

Dòng ARG đưa ra các mẫu súng trường tấn công theo tiêu chuẩn NATO với cò súng được nâng cấp để tăng độ chính xác và nòng được gia cường cho độ bền lâu dài khi bắn liên tiếp.

Mỗi vũ khí có thể tùy biến với kính ngắm quang học, thiết bị ảnh nhiệt, laser và các phụ kiện theo nhiệm vụ.

Các mẫu mới “hoàn toàn lưỡng dụng”, cho phép người thuận tay trái hoặc tay phải thao tác cần an toàn và nút nhả hộp tiếp đạn dễ dàng. “Chúng tôi thiết kế ARG để khách hàng có quyền tự chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu của mình,” Quản lý Cấp cao Nhóm Sản phẩm SAKO Sami Vaajamo cho biết.

Mỗi mẫu đều đi kèm gói hỗ trợ quản lý vòng đời, bao gồm đào tạo người sử dụng và cung cấp phụ tùng thay thế.

Một người lính Bắc Cực đang cầm khẩu súng trường SAKO. Ảnh: SAKO

Cận cảnh ARG

Mở đầu là SAKO 40 gas piston (GP), súng trường cỡ 5,56 mm dùng hệ thống pít-tông hành trình ngắn để duy trì hoạt động trong môi trường Bắc Cực và bùn lầy; đi kèm hộp tiếp đạn 30 viên.

Biến thể bán tự động SAKO 50 GP sử dụng cỡ 7,62 mm, trang bị nòng dài 40,6 cm và mang tối đa 20 viên.

Cuối cùng là SAKO 40 direct impingement (DI), mẫu nhẹ với ít bộ phận chuyển động hơn, hướng đến tính cơ động và độ tin cậy lâu dài.

“SAKO ARG không chỉ là một khẩu súng trường, đó là một hệ thống sẵn sàng chiến nhiệm vụ để bảo vệ những điều quan trọng nhất,” Giám đốc Đơn vị Kinh doanh SAKO Juuso Austin nhấn mạnh. “Sản phẩm được chế tạo cho những người làm nhiệm vụ ở nơi người khác do dự.”