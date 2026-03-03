Một binh sĩ vận hành súng máy KMG556CL trong buổi trình diễn thực địa. Ảnh: KALEKALIP

Tại triển lãm Enforce Tac 2026, Tập đoàn quốc phòng KALEKALIP của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức giới thiệu mẫu súng máy hạng nhẹ KMG556CL, được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tính cơ động và hỏa lực cho bộ binh.

Thiết kế nhỏ gọn, hỏa lực mạnh

KMG556CL sử dụng cỡ đạn 5.56x45mm, nòng dài 26.7cm, trọng lượng chỉ 5,6kg. Đây là mức giảm đáng kể so với phiên bản trước KMG556 nặng khoảng 7,8kg.

Súng có tốc độ bắn tùy chọn từ 750 đến 900 viên/phút, phù hợp cho các nhiệm vụ tác chiến trong đô thị, trên phương tiện cơ giới hoặc trên không, nơi yếu tố gọn nhẹ và linh hoạt được đặt ngang tầm với hỏa lực.

Dù có thiết kế nhỏ gọn, KMG556CL vẫn duy trì tốc độ đầu nòng khoảng 800m/s, cho phép kiểm soát hỏa lực ở cự ly ngắn đến trung bình. Tầm bắn hiệu quả đạt 400m đối với mục tiêu điểm và 600m đối với mục tiêu khu vực.

Cận cảnh binh sĩ mang súng máy KMG556CL. Ảnh: KALEKALIP

Tính năng linh hoạt

Súng có thể nạp đạn bằng băng 50, 100 hoặc 200 viên, cũng như hộp mềm, giúp đơn vị sử dụng dễ dàng lựa chọn theo yêu cầu nhiệm vụ. Thiết kế bao gồm báng gập bên, tay cầm dọc, chân chống tích hợp, cùng hệ thống ray tiêu chuẩn để gắn kính ngắm, tay cầm hoặc phụ kiện khác.

Nòng súng có thể tháo nhanh, đi kèm tay cầm mang, hỗ trợ thay nòng trong tình huống bắn liên tục. Các chi tiết điều khiển được thiết kế đối xứng, giúp binh sĩ thuận cả tay trái lẫn tay phải đều có thể sử dụng dễ dàng.

Góc nhìn ngang của súng máy KMG556CL. Ảnh: KALEKALIP

Hướng tới lực lượng đặc biệt

Theo KALEKALIP, KMG556CL được định hướng phục vụ các lực lượng đặc nhiệm, tổ đội tác chiến đô thị, biên phòng, kíp xe, kíp trực thăng và các đơn vị cần vũ khí gọn nhẹ, dễ thao tác.

Với trọng lượng giảm đáng kể, súng máy mới hứa hẹn sẽ tăng khả năng cơ động cho binh sĩ trong môi trường chiến đấu hiện đại, nơi tốc độ và sự linh hoạt ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Theo NextGen Defense



