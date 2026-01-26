HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra mắt điện thoại siêu bền có máy chiếu, pin 17.600mAh, đèn pin siêu sáng, camera soi đêm 64MP

Phạm Hoàng |

Mẫu smartphone mới từ 8849 Tech gây chú ý khi tích hợp máy chiếu DLP 1080p, pin dung lượng rất lớn và cấu hình cao, hướng rõ rệt tới nhóm người dùng ngoài trời, cắm trại và di chuyển dài ngày.

Máy chiếu laser Full-HD và đèn cắm trại 1.200 lumens

Theo công bố từ 8849 Tech, mẫu Tank X được trang bị máy chiếu DLP độ phân giải 1920 x 1080 pixel, độ sáng 220 lumens. Máy chiếu sử dụng công nghệ laser và có hỗ trợ lấy nét tự động, giúp việc thiết lập và sử dụng thực tế thuận tiện hơn so với các smartphone máy chiếu thế hệ cũ.

Ra mắt điện thọai siêu bền Tank X với máy chiếu , pin 17 . 600 Mah và camera 64MP - Ảnh 1.

Ở mặt lưng, thiết bị còn tích hợp đèn LED chuyên dụng cho cắm trại với độ sáng tối đa 1.200 lumens. Đây là trang bị quen thuộc trên các smartphone siêu bền, nhưng mức sáng của Tank X được xếp vào nhóm cao trong phân khúc, đủ dùng cho các tình huống chiếu sáng ngoài trời ban đêm.

Ra mắt điện thọai siêu bền Tank X với máy chiếu , pin 17 . 600 Mah và camera 64MP - Ảnh 2.

Pin 17.600mAh, cấu hình cao, nhiều trang bị đặc thù

Tank X sở hữu viên pin dung lượng lên tới 17.600mAh, cho phép sạc nhanh qua cổng USB-C với công suất tối đa 120W. Smartphone này cũng có thể hoạt động như pin dự phòng, sạc ngược cho thiết bị khác với công suất 10W. Thân máy dày khoảng 1.26 inch, nặng khoảng 26.5 oz, tương đương độ dày và khối lượng của 4 chiếc iPhone xếp chồng, phản ánh rõ định hướng siêu bền và pin lớn.

Ra mắt điện thọai siêu bền Tank X với máy chiếu , pin 17 . 600 Mah và camera 64MP - Ảnh 3.

Về cấu hình, máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 8200, đi kèm 16GB RAM và bộ nhớ trong 512GB. Màn hình phía trước có kích thước 6.78 inch, độ phân giải 2460 x 1080 pixel, tần số quét 120Hz.

Hệ thống camera bao gồm camera chính 50MP, camera tele 8MP hỗ trợ zoom quang 3x, camera selfie 50MP và một camera nhìn đêm 64MP, phục vụ các tình huống chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng. Ngoài ra, Tank X còn có đầy đủ GPS, NFC, hỗ trợ 2 SIM, khe cắm thẻ nhớ microSD, jack tai nghe 3.5mm và cổng hồng ngoại.

Thời điểm mở bán

Ra mắt điện thọai siêu bền Tank X với máy chiếu , pin 17 . 600 Mah và camera 64MP - Ảnh 4.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, 8849 Tank X sẽ được bán ra từ ngày 01/02 thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng. Hiện tại, giá bán vẫn chưa được công bố. Với những gì đã xác nhận, đây tiếp tục là một mẫu smartphone rất kén người dùng, nhưng có thông số và tính năng khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của thị trường. Hiện tại, vẫn có khá nhiều điện thoại thương hiệu Tank được bán tại Việt Nam, nhưng chỉ có hàng xách tay như Tank 4 Pro 5G (~21 triệu), Tank 2 Pro (~13 triệu), máy tính bảng Tank Pad (~16 triệu).

