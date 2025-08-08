Gần đây tại Triển lãm IDEF 2025, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu một loại đạn pháo 155 mm thế hệ mới được trang bị động cơ phản lực nhiên liệu rắn ramjet, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 130 km khi được bắn từ nòng pháo dài gấp 52 lần đường kính (L/52).

Nhưng điều thú vị nhất là loại đạn này có thể bay với tốc độ Mach 7- 8 (2.382 - 2.722 m/s). Đây thực sự là những tốc độ đáng kinh ngạc, đặc biệt là đối với một quả đạn pháo.

Để so sánh, đạn pháo M107 155 mm thông thường có thể đạt tốc độ ban đầu là 830 m/s, trong khi các quả đạn OBPS hiện đại bay với tốc độ khoảng 1.700 m/s, trong khi các loại đạn pháo tương tự có tốc độ tối đa vào khoảng Mach 3,5, theo báo cáo của Tạp chí European Defense Review.

Đạn pháo phản lực 155 mm của Thổ Nhĩ Kỳ tại Triển lãm IDEF 2025.

Loại đạn mới cũng được trang bị hệ thống dẫn đường nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết, tuy vậy các cánh lái nhỏ đã được nhìn thấy ở phần trên của đầu đạn. Có thông tin cho rằng loại đạn này đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng và đang trải qua thử nghiệm đánh giá.

Theo giới phân tích, đầu đạn của tên lửa này sẽ nhỏ, vì phần lớn không gian được dùng để lắp động cơ. Cần lưu ý rằng đây không phải là loại đạn đầu tiên thuộc loại này, bởi vì trước đó Hoa Kỳ đã giới thiệu loại đạn của riêng mình - Ramjet 155.

Dự án đạn pháo Ramjet 155 đang trong giai đoạn về đích.

Ramjet 155 cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện và sắp về đích. Chúng ta đã biết một chút về nó, và thậm chí còn có hình minh họa về cấu trúc động cơ, cho phép ước tính khoảng trống còn lại cho đầu đạn.

Bù lại việc đầu đạn có uy lực nhỏ, những quả đạn pháo này sở hữu độ chính xác cao, tầm bắn xa và tốc độ cực nhanh. Để so sánh cự ly tác chiến như vậy tuyệt vời đến mức nào cần nhắc lại đạn pháo chính xác cao của Mỹ với tầng đẩy phụ M982A1 Excalibur chỉ có tầm bắn 36 - 48 km (khi bắn từ các loại lựu pháo tiên tiến thì lên đến 70 km).

Đạn tên lửa TRBM 155HG SCEPTER.

Chưa dừng lại đây, TRBM 155HG SCEPTRE thậm chí còn nổi bật hơn, nó được trang bị động cơ phản lực dòng thẳng, thậm chí có thể chạy bằng nhiên liệu diesel, nghĩa là đây không phải động cơ nhiên liệu rắn mà là một động cơ phản lực hoàn chỉnh.

Ngoài ra chiều dài của nó rất ấn tượng, hơn 1,5 mét và có thể sử dụng trên các loại lựu pháo thông thường, được biết đây chưa phải là tất cả những điều bất ngờ mà loại đạn pháo này thực sự ẩn chứa.