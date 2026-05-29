Ra mắt bảng xếp hạng YouTube Charts, YouTube muốn đưa ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam lên tầm cao mới

Quốc Vinh
|

YouTube cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái âm nhạc Việt Nam, trao quyền cho nghệ sĩ nội địa bứt phá và tiếp cận tệp khán giả toàn cầu.

Hôm 28/5, nền tảng YouTube chính thức công bố một chiến lược toàn diện nhằm đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. Chuỗi sáng kiến này bao gồm việc trình làng hệ thống Bảng xếp hạng YouTube Charts, kích hoạt chương trình bồi dưỡng nghệ sĩ độc lập Foundry Rising, và tái tổ chức sự kiện Đêm nhạc YouTube (YouTube Music Night).

Đây được xem là bước đi mang tính cột mốc, khẳng định cam kết dài hạn của nền tảng trong việc xây dựng bệ phóng vững chắc cho các tài năng Việt vươn ra thị trường quốc tế và tối ưu hóa kết nối với công chúng.

YouTube Charts lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Với mục tiêu tôn vinh và gia tăng sự gắn kết giữa nghệ sĩ với người hâm mộ, YouTube lần đầu tiên triển khai hệ thống bảng xếp hạng trực quan YouTube Charts tại thị trường Việt Nam.

Công cụ này cho phép khán giả cập nhật liên tục theo ngày và theo tuần những ca khúc, video ca nhạc (MV) cùng các gương mặt nghệ sĩ đang dẫn đầu xu hướng.

Hệ thống ghi nhận thành tích của YouTube Charts sẽ bao gồm các danh mục cốt lõi:

Weekly Top Songs & Weekly Top Artists: Tôn vinh các bài hát và nghệ sĩ xuất sắc nhất trong tuần.

Trending Music & Daily MV Highlights: Cập nhật các ca khúc đang thịnh hành và những video âm nhạc nổi bật theo ngày.

Ngoài ra, tính năng chia sẻ trực tiếp lên các nền tảng mạng xã hội cũng được tối ưu hóa, giúp các nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ dễ dàng lan tỏa, ăn mừng những cột mốc thành công.

Đột phá cho nghệ sĩ độc lập cùng Foundry Rising

Nối tiếp nỗ lực hỗ trợ cộng đồng nghệ sĩ indie, YouTube mang chương trình tăng tốc toàn cầu Foundry Rising (tiền thân là Foundry) đến Việt Nam. Trong giai đoạn này, nền tảng sẽ đồng hành cùng các tài năng độc lập nổi bật – tiêu biểu là nam nghệ sĩ Dangrangto – giúp họ khẳng định màu sắc cá nhân trong một thị trường đầy tính cạnh tranh.

Các nghệ sĩ được lựa chọn tham gia Foundry Rising sẽ nhận được đặc quyền toàn diện bao gồm: Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các dự án nghệ thuật. Sự đồng hành và cố vấn chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia của YouTube. Các chiến dịch marketing độc quyền và tài nguyên truyền thông. Cơ hội trải nghiệm sớm các tính năng tân tiến nhất trên YouTube Music để tối đa hóa sức ảnh hưởng.

Sự trở lại của Đêm nhạc YouTube và tầm nhìn chiến lược

Nằm trong chuỗi hoạt động này, sự kiện âm nhạc trực tiếp Đêm nhạc YouTube đã chính thức tái ngộ khán giả Việt vào tối ngày 28/5, đánh dấu lần tổ chức thứ 4 tại Việt Nam.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao từ dàn sao tên tuổi nhằm rút ngắn khoảng cách với người hâm mộ, đêm nhạc còn là không gian giao lưu, kết nối ý nghĩa cho các chuyên gia và đối tác chiến lược trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Phát biểu tại sự kiện diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, ông Paul Smith – Giám đốc Điều hành YouTube Music khu vực Châu Á - Pacific khẳng định:

"Chúng tôi vô cùng ấn tượng trước cách các nghệ sĩ Việt Nam đang không ngừng tái định nghĩa bức tranh âm nhạc nội địa và kết nối mạnh mẽ với khán giả toàn cầu trên YouTube. Để thúc đẩy bệ phóng cho hành trình đó, chúng tôi ra mắt Bảng xếp hạng YouTube Charts và Foundry Rising tại Việt Nam, đồng thời đưa sự kiện Đêm nhạc YouTube trở lại. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là trang bị cho các nghệ sĩ nội địa mọi công cụ cần thiết để khuếch đại tầm ảnh hưởng, thắt chặt sợi dây liên kết với người hâm mộ và đưa ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam vươn lên những tầm cao mới."

Bằng việc liên tục đổi mới sáng tạo, YouTube tiếp tục khẳng định vị thế là không gian lý tưởng để các nghệ sĩ xây dựng sự nghiệp bền vững, tự do thể hiện bản sắc độc bản và tối ưu hóa nguồn thu nhập.

Nền tảng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái âm nhạc Việt Nam, trao quyền cho nghệ sĩ nội địa bứt phá và tiếp cận tệp khán giả toàn cầu.

