Ra mà coi mỹ nhân Việt cao 1m63 lên đồ Y2K cực cuốn, diễn hay xinh đẹp ai chả mê!

Nữ diễn viên ghi điểm với khả năng lên đồ và nhan sắc của mình.

Sự trở lại màn ảnh rộng của Lê Hạ Anh trong bộ phim điện ảnh Lên Hương gần đây nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả và truyền thông. Ngoài việc mang đến những biến hóa cảm xúc đa dạng trong diễn xuất, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi tạo hình váy áo cực kỳ nổi bật.

Hạ Anh tái xuất với Lên Hương, đóng cặp với Võ Tấn Phát

Trong Lên Hương, Lê Hạ Anh đảm nhận vai Kim Ánh - một cô gái mang theo nhiều uẩn khúc khi từ nhỏ không được sống gần mẹ ruột là bà Mũi (Hồng Đào). Lớn lên bằng nghề làm nail và trở thành con gái nuôi của chủ tiệm nail, cuộc đời Ánh rẽ sang một hướng ngoặt mới khi cô vướng vào mối quan hệ phức tạp với nhân vật Tâm do Võ Tấn Phát thủ diễn. Chính mối duyên này đã mở ra cơ hội để Ánh xích lại gần hơn với mẹ ruột, đồng thời từng bước bóc gỡ những mâu thuẫn, hiểu lầm từ quá khứ. Bên cạnh phản ứng hóa học ăn ý, tự nhiên với Võ Tấn Phát, Hạ Anh còn ghi điểm tuyệt đối ở những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Những màn tung hứng cảm xúc bên cạnh NS Hồng Đào đã giúp nữ diễn viên thể hiện được năng lực diễn xuất của mình.

Vai Ánh có nhiều phân cảnh cảm xúc trong phim

Bên cạnh thực lực diễn xuất ngày càng chín muồi, tạo hình trên phim của Lê Hạ Anh chính là yếu tố nhận được vô số lời khen ngợi và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội ngay khi Lên Hương ra rạp. Theo những chia sẻ từ nhà đầu tư Băng Di, đạo diễn Khương Ngọc đã đặt ra yêu cầu khắt khe rằng trang phục của nhân vật Kim Ánh không bị lỗi mốt khi phim ra rạp. Để hiện thực hóa điều đó, ekip sản xuất đã định hướng phong cách chủ đạo là Y2K (thời trang đầu những năm 2000). Nhờ sự chăm chút tỉ mỉ này, khán giả được chiêm ngưỡng một Kim Ánh với trang phục gần như không trùng lặp ở bất kỳ phân cảnh nào. Xuyên suốt bộ phim là một "bộ sưu tập" thu nhỏ của thời trang Y2K. Kết hợp cùng kiểu tóc xoăn xù bồng bềnh, tông trang điểm nổi bật, sắc sảo cùng loạt phụ kiện sặc sỡ, Hạ Anh đã cân trọn vẹn tinh thần của nhân vật.

Loạt tạo hình ấn tượng của Lê Hạ Anh trong Lên Hương

Có thể thấy, trang phục trong phim không chỉ để làm đẹp mà còn đóng vai trò là một công cụ đắc lực giúp khắc họa tính cách và ẩn ức phía sau quá khứ của nhân vật. Vẻ ngoài có phần nổi loạn, sành điệu của Y2K lại giúp phản ánh sự gai góc, độc lập của một cô gái bươn chải từ sớm. Giai đoạn đầu phim, trang phục nổi bật, lối trang điểm bắt mắt cùng mối quan hệ với một người yêu lớn tuổi và bầu không khí ám muội ở tiệm nail thậm chí còn khiến khán giả hiểu lầm rằng Kim Ánh là một bad girl. Nhưng thực tế, trang phục sặc sỡ, nổi bật dường như chỉ để che lấp cho sự yếu đuối bên trong của nhân vật, để không ai có thể đoán ra nội tâm của Ánh cho đến khi bí mật được hé lộ.

Tổng hòa lại, với sự đầu tư công phu từ ekip cùng diễn xuất thực lực, Lên Hương có lẽ chính là bộ phim đánh dấu tạo hình ấn tượng, rực rỡ của Lê Hạ Anh trên màn ảnh rộng tính đến thời điểm hiện tại.

Tạo hình ấn tượng của Hạ Anh trong Lên Hương

Lê Hạ Anh bước vào showbiz sau khi giành Quán quân Ngôi Sao Thời Trang 2011, rồi dần bén duyên với diễn xuất qua những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Từ Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Cả Một Đời Ân Oán, Đánh Cắp Giấc Mơ hay Lật Mặt: 48H, từng bước tạo dấu ấn bằng khả năng biến hóa giữa hình tượng dịu dàng, nữ tính và những nhân vật có màu sắc gai góc hơn.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Mưa Đỏ trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Hạ Anh. Vai O Hồng giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả chú ý và cho thấy một hình ảnh trưởng thành, giàu cảm xúc hơn trên màn ảnh rộng. Sau thành công này, cô tiếp tục trở lại với Lên Hương trong vai Kim Ánh, một nhân vật cá tính, mạnh mẽ và có màu sắc khác biệt. Cho đến thời điểm hiện tại, sự thành công của Lên Hương giúp Hạ Anh chứng tỏ được sức hút của mình trên màn ảnh rộng.