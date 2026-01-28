Ra lệnh tạm giữ hình sự chủ xưởng Nguyễn Phong Vũ sinh năm 1976

Qua công tác nắm tình hình tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 02 xưởng phân kim hoạt động trái phép, có hành vi xả chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường.

Trong đó, 01 xưởng do Nguyễn Văn Long (SN 1980; HKTT: xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (SN 1966; HKTT: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) làm chủ; xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ (SN 1976; HKTT: chung cư Green Pearl, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) làm chủ.

Các đối tượng chủ xưởng bị tạm giữ. Ảnh: CA HN

Ảnh: CA HN

Ảnh: CA HN

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Công an xã Phù Đổng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy, tại khu vực phía sau các xưởng, ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ 3.370 kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân; 3.350 kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Phong Vũ, nâng tổng khối lượng chất thải nguy hại bị thu giữ lên hơn 6,7 tấn. Toàn bộ số chất thải trên đã được niêm phong, bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2025, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân góp vốn thuê khu đất khoảng 500m² ven sông Đuống để dựng xưởng phân kim trái phép, chuyên thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử không rõ nguồn gốc nhằm tách kim loại hiếm như vàng, bạc.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm…, phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại.

Ảnh: CA HN

Cận cảnh xưởng phân kim. Ảnh: CA HN

Toàn bộ số chất thải này đều bị chỉ đạo đổ trực tiếp ra phía sau xưởng, với khối lượng ước tính từ 3 đến 4 tấn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt khi khu vực này nằm gần Nhà máy nước mặt sông Đuống. Các đối tượng khai nhận, lợi nhuận thu được từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 10 - 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với xưởng phân kim do Nguyễn Phong Vũ làm chủ, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã hoạt động từ tháng 9/2023 với phương thức tương tự. Trong hơn hai năm hoạt động, xưởng này đã phát sinh trên 3 tấn chất thải nguy hại và toàn bộ đều bị đổ trái phép ra khu vực ven sông Đuống. Nguyễn Phong Vũ khai nhận số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 270 triệu đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Phong Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.