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Ra lệnh tạm giam cán bộ địa chính Võ Hoàn Thiện

Nam An
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Nghiện game online, Võ Hoàn Thiện bị khởi tố sau khi làm giả 14 sổ đỏ để lừa đảo thế chấp, chuyển nhượng, chiếm đoạt hơn 17,1 tỷ đồng.

Ngày 15/7, VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ra lệnh tạm giam Võ Hoàn Thiện vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản 17 , 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Hoàn Thiện bị khởi tố để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2024 do nghiện game và không có đủ tiền để mua đồ vật trong game nên Võ Hoàn Thiện nảy sinh ý định mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà và đất của gia đình để thế chấp vay Ngân hàng 2 tỷ đồng. Sau đó, Thiện sử dụng toàn bộ số tiền này đầu tư mua đồ vật ảo trong game online…

Đến tháng 01/2025, lợi dụng vị trí công tác được giao tham mưu, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, Thiện giữ lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thu hồi từ người dân khi làm thủ tục, tự ý xóa dấu “đã thu hồi” hoặc dán lại “lỗ bấm thu hồi” rồi tự in thông tin biến động sang tên cho bố ruột rồi tặng cho mình, tự ký giả chữ ký của Phó Giám đốc Chi nhánh, sau đó lừa bộ phận văn thư đóng dấu thật của cơ quan…

Với thủ đoạn trên, Thiện đã tạo 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả, sau đó thực hiện nhiều vụ lừa đảo thế chấp, chuyển nhượng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị Võ Hoàn Thiện sử dụng vào việc chơi game online…

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định, lệnh nói trên với bị can Võ Hoàn Thiện; kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều tra tổng giao dịch gần 18 tỷ đồng, công an thu giữ 8.000 trang tài liệu, triệu tập, tạm giữ 14 đối tượng
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Võ Hoàn Thiện

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