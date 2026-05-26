Ra lệnh khám xét, giữ người khẩn cấp với bà Nguyễn Thị Ngọc 68 tuổi

Ngày 25/5, thông tin từ Công an xã Nhuận Đức (TP.HCM) cho biết trên báo Thanh Niên rằng đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ liên quan để điều tra, xử lý triệt để một vụ nuôi trồng và phân phối trái phép chất ma túy (cần sa) vừa bị triệt phá trên địa bàn.

Mắt xích đầu tiên của vụ án bị lộ diện vào khoảng 1 giờ sáng ngày 22/5. Thời điểm này, tổ công tác thuộc Công an xã Nhuận Đức tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất một ngôi nhà nằm trên tuyến đường Nhuận Đức (thuộc địa bàn ấp Ngã Tư).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hà Quang Luân (33 tuổi) và vợ là Võ Đặng Thị Hoàng Trúc (22 tuổi) có nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi đưa hai vợ chồng về trụ sở để thực hiện test nhanh, kết quả cho thấy cả Luân và Trúc đều dương tính với chất ma túy cần sa.

Quá trình lấy lời khai, Võ Đặng Thị Hoàng Trúc thừa nhận bản thân có nhu cầu sử dụng loại ma túy này nên đã chủ động liên hệ và mua cần sa từ một người phụ nữ thường gọi là bà Mười, trú tại xã Phú Hòa Đông.

Ngay lập tức, Công an xã Nhuận Đức đã triển khai lực lượng truy xét thần tốc. Danh tính người bán nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Thị Ngọc (68 tuổi, tên gọi khác là bà Mười, ngụ xã Phú Hòa Đông).

Được triệu tập đến cơ quan công an, bà Ngọc đã phải cúi đầu nhận tội. Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, cụ bà 68 tuổi này thừa nhận đã có hai lần giao dịch, bán cần sa cho Trúc với mức giá 200.000 đồng cho mỗi gói nhỏ.

Từ các căn cứ này, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Ngọc tại xã Phú Hòa Đông đã được thực thi. Tại hiện trường, lực lượng công an không khỏi bất ngờ khi phát hiện một khu vườn được ngụy trang kín kẽ ngay phía sau nhà:

Số lượng cây trồng: 72 cây cần sa đang phát triển xanh tốt.

Tổng trọng lượng: Toàn bộ số cây bị tịch thu có khối lượng lên tới gần 23,9 kg.

Tang vật đi kèm: 1 chiếc cân đồng hồ (dùng để định lượng khi bán) và 1 điện thoại di động chứa các dữ liệu liên lạc.

Bà Ngọc khai nhận, toàn bộ số cần sa trên đều do bà tự tay gieo trồng và chăm sóc ngay tại vườn nhà. Mục đích của việc làm này là để chờ các con nghiện hoặc người có nhu cầu liên hệ mua thì sẽ cắt bán nhằm kiếm lời.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.