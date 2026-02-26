Ra lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1988

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1988, trú khu phố Tân Phú, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, do anh Đ.H.H (sinh năm 1972, thường trú phường Bình Phước, hiện ở thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa) có nợ Nguyễn Thanh Nam số tiền 120 triệu đồng nên Nam đã rủ Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Mạnh Cường cùng đến xã Phú Nghĩa để đòi nợ.

Ngày 13/02/2026, nhóm Nam, Bình và Cường đến nhà một người quen của anh Đ.H.H tại thôn Cây Da để nói chuyện giải quyết tiền bạc. Trong quá trình trao đổi, do không đạt được thỏa thuận, các đối tượng đã dùng tay chân tấn công anh Đ.H.H. Đáng chú ý, Nguyễn Mạnh Cường còn chạy ra xe ô tô lấy bình xịt hơi cay quay lại xịt vào vùng đầu, mặt nạn nhân, gây thương tích ở vùng mắt và khiến tình hình trở nên phức tạp, nguy hiểm.

Chưa dừng lại, khi nạn nhân chống trả, nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển ra khu vực sân nhà. Tại đây, Nguyễn Văn Bình rút một khẩu súng (qua giám định xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía nạn nhân rồi cùng cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường chuẩn bị tấn công nạn nhân bằng bình xịt hơi cay. Ảnh: Bộ Công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương phối hợp truy xét, kịp thời khống chế và bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát, đưa về trụ sở làm việc. Tang vật liên quan, gồm công cụ hỗ trợ, đã được thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng khám xét phương tiện của các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Khẩu súng được tìm thấy trên xe của các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Hiện Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi hai đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân không bao che, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức trốn tránh sự truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.