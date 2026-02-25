HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Thanh Sang

Chi Chi (Tổng hợp) |

Trần Thanh Sang là nhân viên Công ty TNHH MTV Thương mại N.S.

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết trên báo Cần Thơ rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thanh Sang (26 tuổi, ngụ xã Vị Thanh 1) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của bị can nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian làm nhân viên tại Công ty TNHH MTV Thương mại N.S (phường Ô Môn), Sang bị cáo buộc đã lợi dụng chính sách bán hàng công nợ của công ty để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Thanh Sang - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Trần Thanh Sang. Ảnh: Vietnamnet

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Thanh Sang - Ảnh 2.

Ảnh: Báo Cần Thơ

Báo Pháp luật TP.HCM trích dẫn nhận định từ Cơ quan điều tra rằng hành vi của bị can không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi tập thể, môi trường kinh doanh cũng như quan hệ lao động tại đơn vị.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

