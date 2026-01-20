Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc Hà Thị Tú Oanh

Sáng 20/1, tờ Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi về tội “Trốn thuế”.

Theo Công an thành phố Huế, trong quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Bị can Hà Thị Tú Oanh (Ảnh: Công an thành phố Huế).

Tuy nhiên, để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Hà Thị Tú Oanh đã trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hoá đơn giả, xuất hoá đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng nhằm giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Hành vi của Oanh ngoài gây thất thu thuế còn nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khoẻ của người tiêu dùng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đọc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (Ảnh: Công an nhân dân).

Sau khi tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hà Thị Tú Oanh về tội "Trốn thuế" theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.