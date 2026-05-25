Ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Hường SN 1985

Ngày 22/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hường (sinh năm 1985, trú tại thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) về hành vi “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Văn Hường (x) vận chuyển 255,87 kg pháo nổ (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, hồi 19h30’ ngày 14/5, tại Km69+600 Quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phương Duệ, xã Phú Thái, Công an xã Phú Thái chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Trần Văn Hường đang vận chuyển 255,87 kg pháo nổ (loại pháo hoa nổ - hơn 150 giàn) nhằm mục đích bán thu lợi bất chính.

Vụ việc thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ của Công an thành phố Hải Phòng để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cảng.